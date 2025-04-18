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Mertens devreye girdi! Galatasaray'da orta sahaya tarihi hamle

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
18.04.2025 09:06
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Son dakika Galatasaray haberleri: Gözünü hem ligde hem de kupada şampiyonluğa diken Galatasaray, aynı zamanda da gelecek sezonun transferlerine hazırlanmaya başladı. Orta sahasında değişiklik yapmaya hazırlanan sarı kırmızılılar tarihe geçecek iki ismi gündemine aldı.

Mertens devreye girdi! Galatasaray'da orta sahaya tarihi hamle

Galatasaray, yeni sezonda kadrosuna önemli dünya yıldızlarını katmaya devam etmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar, özellikle orta saha için iki önemli isme yönelmişti.

SON ŞAMPİYON

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Fanatik'in haberine göre orta sahalardan biri geçen sezon Almanya Bundesliga'da namağlup şampiyon olarak tarihe geçen Bayer Leverkusen'in lider ismi Granit Xhaka. Xhaka ile geçen sezon da ilgilenen Sarı-Kırmızılılar, hem oyuncunun Türkiye’ye sıcak bakması hem de teknik direktör Okan Buruk’un, İsviçreli oyuncuyu çok beğenmesi sebebiyle temaslarını hızlandırmıştı. Bu sezon takımıyla 45 maça çıkan Granit Xhaka, 2 gol attı 7 de asist yaptı.

MERTENS DEVREYE GİRDİ

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Bir diğer isim de taraftarı heyecanlandıracak ve gelecek sezon hangi takımda oynayacağı büyük merak konusu olan Manchester City tarihine geçen Kevin De Bruyne. Kariyerinde yeni bir maceraya yelken açmak isteyen De Bruyne için de menajeriyle şimdiden temasa geçen Galatasaray, 33 yaşındaki futbolcunun Belçika Milli Takımı’ndan arkadaşı Mertens’i de bu transferde şimdiden devreye soktu.

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