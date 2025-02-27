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Mertens'e veda, Rafa Silva'ya merhaba! Galatasaray'da transfer kesinleşti...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.02.2025 07:30
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Beşiktaş'ta Rafa Silva rüzgarı esiyor. Gösterdiği performansla siyah-beyazlıları toparlayan Portekizli oyuncu müthiş işler yapmaya devam ediyor. Mertens ile birlikte ligin en iyi 10 numaraları arasında gösterilen Rafa Silva'nın üst düzey performansından sonra Mertens'in istatistikleri geride kaldı... Okan Buruk'un yedeğe çekmek zorunda kaldığı Mertens için ayrılık kararı artık kesinleşti.

Mertens'e veda, Rafa Silva'ya merhaba! Galatasaray'da transfer kesinleşti...
Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Mertens'in sezon sonunda takımdan ayrılması kesinleşti. İlerleyen yaşı sebebiyle performansı her geçen gün düşen Belçikalı oyuncu, Okan Buruk tarafından yedeğe çekilmişti.

LİGİN EN İYİ 10 NUMARASIYDI

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Galatasaray'a geldiğinden beri gösterdiği performansla ligin en iyi 10 numarası olarak gösterilen Mertens'in yerini artık Rafa Silva aldı. Beşiktaş'ı yeniden kanatlandıran Rafa Silva, takımının attığı neredeyse her golde katkı yapmaya devam ediyor.

"OKAN BURUK'UN TARZI"

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Galatasaraylı taraftarlar, Mertens'in performansındaki düşüş sonrası Rafa Silva için, "Tam Okan Buruk'un tarzı. Keşke Rafa Silva gibi oyuncumuz olsaydı" şeklinde yorumlarda bulundu.

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