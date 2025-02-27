Mertens'e veda, Rafa Silva'ya merhaba! Galatasaray'da transfer kesinleşti...

Galatasaray'da Mertens'in sezon sonunda takımdan ayrılması kesinleşti. İlerleyen yaşı sebebiyle performansı her geçen gün düşen Belçikalı oyuncu, Okan Buruk tarafından yedeğe çekilmişti.

LİGİN EN İYİ 10 NUMARASIYDI

Galatasaray'a geldiğinden beri gösterdiği performansla ligin en iyi 10 numarası olarak gösterilen Mertens'in yerini artık Rafa Silva aldı. Beşiktaş'ı yeniden kanatlandıran Rafa Silva, takımının attığı neredeyse her golde katkı yapmaya devam ediyor.

"OKAN BURUK'UN TARZI"

Galatasaraylı taraftarlar, Mertens'in performansındaki düşüş sonrası Rafa Silva için, "Tam Okan Buruk'un tarzı. Keşke Rafa Silva gibi oyuncumuz olsaydı" şeklinde yorumlarda bulundu.