Mertens'e veda, Rafa Silva'ya merhaba! Galatasaray'da transfer kesinleşti...

Galatasaray'da Mertens'in sezon sonunda takımdan ayrılması kesinleşti. İlerleyen yaşı sebebiyle performansı her geçen gün düşen Belçikalı oyuncu, Okan Buruk tarafından yedeğe çekilmişti.
Galatasaray'a geldiğinden beri gösterdiği performansla ligin en iyi 10 numarası olarak gösterilen Mertens'in yerini artık Rafa Silva aldı. Beşiktaş'ı yeniden kanatlandıran Rafa Silva, takımının attığı neredeyse her golde katkı yapmaya devam ediyor.
Galatasaraylı taraftarlar, Mertens'in performansındaki düşüş sonrası Rafa Silva için, "Tam Okan Buruk'un tarzı. Keşke Rafa Silva gibi oyuncumuz olsaydı" şeklinde yorumlarda bulundu.
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