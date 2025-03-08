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Mertens futbolu bırakmayı düşünüyor! Fakat hocası...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
08.03.2025 18:35
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Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Dries Mertens'in sezon sonunda futbolu bırakmayı düşündüğü ve bu düşüncesini teknik direktör Okan Buruk'a ilettiği iddia edildi.

Mertens futbolu bırakmayı düşünüyor! Fakat hocası...
Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belçikalı forvet oyuncusu Dries Mertens'in geleceği hakkında vereceği karar merak konusu olmaya devam ederken, Fransız basınında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

KARARI SEZON SONU VERECEK

Ertugrul-Dogan

Foot Mercato'nun haberine göre, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens, antrenmanlardan sonra çektiği ağrıların her geçen gün artması üzerine, teknik direktör Okan Buruk'la bir görüşme yaparak futbolu bırakmayı ciddi olarak düşündüğünü iletti. Fiziksel durumunun eskisi gibi olmadığını kabul eden 38 yaşındaki Belçikalı forvet, bu konudaki nihai kararını ise sezon sonunda vereceğini belirtti.

OKAN BURUK KALMASINI İSTİYOR

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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un da Mertens'e alacağı karara saygı duyacağını söylediği, ancak tecrübeli futbolcuyu teknik ekibine dahil etmek istediği için takımdan ayrılmasını istemediği kaydedildi.

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Okan Buruk dries mertens galatasaray
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