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Mertens, Galatasaray muhabirinin sorusunu yanlış anlayınca sosyal medya kahkahaya boğuldu! ''Eşimle o gece çok kısa sürmüştü ama çok iyiydi''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.02.2024 10:59 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın ürünlerinin satıldığı GS Store'un 2024 tanıtım gecesi düzenlendi. Geceye Galatasaraylı futbolcular katıldı. Mertens'in çeviri sırasında sorulan soruyu yanlış anlaması sosyal medyada gündeme oturdu.

Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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GS Store 2024 relansman gecesi dün akşam düzenlendi. Farklı branşlardan sporcular ve davetlilerin katıldığı geceye Mertens'in gafı damga vurdu.

MERTENS MUHABİRİ ANLAMADI

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Mertens'in GS TV muhabirinin sorduğu soruyu anlayamaması çok konuşuldu.

Muhabirin, "Kendisinin özel bir kreasyonu var, nasıl çalıştı, neler yaptı?" sorusuna Mertens soruyu anlamayarak "Hangisi? Eşimle birlikte yaptığımız oğlumuzdan bahsediyorsunuz sandım" demesi izleyenleri kahkahaya boğdu.

"ÇOK KISA SÜRDÜ AMA ÇOK İYİYDİ"

Sözlerine esprili bir şekilde devam eden Mertens, "Eşimle o gece çok kısa sürdü ama çok iyiydi" dedi. Mertens'in o anları sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

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