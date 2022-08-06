Mertens kimdir? Galatasaray'ın transfer gündemindeki Dries Mertens kaç yaşında, mevkisi ne?

Galatasaray'ın büyük ısrarla transfer etmek istediği başarılı forvet oyuncusu Dries Mertens'in kim olduğu, kaç yaşında, nereli olduğu ve mevkisi birçok futbolsever tarafından merakla araştırılmaya başladı. 2013 yılından beri Napoli'de forma giyen Mertens'in kariyer bilgileri merak ediliyor. Peki, Mertens kimdir? Dries Mertens kaç yaşında ve mevkisi ne?

DRIES MERTENS KİMDİR?

6 Mayıs 1987'de Belçika'da doğdu. Profesyonel futbol hayatına 2005 yılında Gent takımında başladı. Hollanda ikinci liginde en önemli futbolculardan birisi oldu ve Apeldoorn'da kaptanı oldu. 2008-2009 sezonundan sonra, Hollanda ikinci ligin'de En Büyük Yetenekli ödülü aldı. 2009 yılında Utrecht ile sözleşme imzaladı. n 2011 tarihinde, takım arkadaşı Kevin Strootman ile birlikte PSV'ye transfer oldu. PSV'de forma girdiği ilk sezonunda, 33 maça çıktı ve 21 gol kaydetti.

16 Haziran 2013 tarihinde, Mertens'in menajeri Soren Lerby Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı.

1 Ekim 2010 tarihinde, Mertens Belçika millî takımı teknik direktörü tarafından Kazakistan ve Avusturya'ya karşı oynayacakları 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri'ne çağırdı.

Dries Mertens'in kariyeri boyunca oynadığı 682 maçta 246 golü ve 181 asisti bulunuyor.

