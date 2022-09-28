Mertens'ten ilginç açıklama! Daha imzası kurumamıştı

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Napoli'den kadrosuna kattığı Dries Mertens, İtalyan basınına konuştu. Galatasaray'a imzasının üzerinden yalnızca 2 ay geçen tecrübeli oyuncu İtalya'yı çok özlediğini ifade etti.

"NAPOLI'Yİ ÖZLÜYORUM"

Belçikalı futbolcu, "Napoli'yi özlüyorum. Palazzo Don'Anna'ya aşık olduk, bugün hala bizim evimiz. Orayı ilk gördüğümüzde, bir arkadaşımın beni oraya götürdüğünü hatırlıyorum. Napoli'nin en güzel yeriydi ancak yine de restore edilmesi gerekiyordu. Evi görünce içeri girer girmez denizi gördüm ve aşık oldum. Tek sorun tadilattı. Arkadaşım bir ay beklememi söyledi. Güvendik ve her şey yolunda gitti" ifadelerini kullandı.

"NAPOLI ŞEHRİNE DÖNECEĞİZ"

Mertens, "Napoli'nin yıldan yıla geliştiğini görüyorum. Dünyanın en güzel şehri. Bella Mbriana'nın ne anlama geldiğini biliyorum ve Pino Daniele'nin tüm şarkılarını biliyorum, bu yüzden bir gün Napoli'ye geri döneceğim" dedi.



