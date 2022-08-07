Mertens ve Torreira'nın sevinci bitmeden bir dünya yıldızı daha! Galatasaray çıldırdı...

Yeni sezona şimdiden bomba gibi bir giriş yapan sarı-kırmızılılarda Mertens ve Torreira'nın sevinci bitmeden bir yıldız daha takıma katılabilir. Inter'de forma giyen Alexis Sanchez ile ilgili girişimlere başlayan Galatasaray'da taraftarı heyecan sardı.

GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR

Inter ile yapılan görüşmelerin olumlu ilerlemesinin ardından Alexis ile de görüşen Galatasaraylı yetkililer yıldız futbolcudan olumlu cevap aldı. Daha önce Barcelona, Arsenal ve Manchester United gibi devlerin formalarını da giyen Sanchez, Inter'den ayrılmak istiyor.

Kulüp kariyerinde 623 maça çıkıp 180 gol 141 de asist üreten Alexis Sanchez, Aslan'ın radarına takılan son yıldız oldu.



