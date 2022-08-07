SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Mertens ve Torreira'nın sevinci bitmeden bir dünya yıldızı daha! Galatasaray çıldırdı...

Mertens ve Torreira'nın sevinci bitmeden bir dünya yıldızı daha! Galatasaray çıldırdı...

07.08.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mertens ve Torreira bombalarını patlatan Galatasaray frene basmayacak. Sarı-kırmızılılar bir dünya yıldızını daha kadrosuna katıp taraftarını daha da mutlu etmek istiyor. Inter'in 33 yaşındaki golcüsü Alexis Sanchez ile masaya oturan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Mertens ve Torreira'nın sevinci bitmeden bir dünya yıldızı daha! Galatasaray çıldırdı...
Alexis Sanchez

Alexis Sanchez

ŞLİ Şili
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Inter
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yeni sezona şimdiden bomba gibi bir giriş yapan sarı-kırmızılılarda Mertens ve Torreira'nın sevinci bitmeden bir yıldız daha takıma katılabilir. Inter'de forma giyen Alexis Sanchez ile ilgili girişimlere başlayan Galatasaray'da taraftarı heyecan sardı.

GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR

alexis-sanchez-inter-1596115206-44541

Inter ile yapılan görüşmelerin olumlu ilerlemesinin ardından Alexis ile de görüşen Galatasaraylı yetkililer yıldız futbolcudan olumlu cevap aldı. Daha önce Barcelona, Arsenal ve Manchester United gibi devlerin formalarını da giyen Sanchez, Inter'den ayrılmak istiyor.

Kulüp kariyerinde 623 maça çıkıp 180 gol 141 de asist üreten Alexis Sanchez, Aslan'ın radarına takılan son yıldız oldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mertens ve Torreira geldi, ortalık yıkıldı! ''Çaktırma ben Fenerbahçeliyim...''Mertens ve Torreira geldi, ortalık yıkıldı! ''Çaktırma ben Fenerbahçeliyim...''
Galatasaray iki transferi bitirdi! İstanbul'a geliyorlar...Galatasaray iki transferi bitirdi! İstanbul'a geliyorlar...
[RMV-10]
Anahtar Kelimeler:
Alexis Sanchez galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında gergin dakikalar! Milletvekili Enginyurt, gazeteci Şimşek'in üzerine yürüdü, yayını kesmek zorunda kaldılar

Canlı yayında gergin dakikalar! Milletvekili Enginyurt, gazeteci Şimşek'in üzerine yürüdü, yayını kesmek zorunda kaldılar

Oğuzhan Koç konseri terk etti! Ortalık karıştı...

Oğuzhan Koç konseri terk etti! Ortalık karıştı...

Fırat Aydınus çok hızlı başladı... Beşiktaş maçı sonrası esti gürledi

Fırat Aydınus çok hızlı başladı... Beşiktaş maçı sonrası esti gürledi

Rıdvan Dilmen ilk haftadan cezayı kesti!

Rıdvan Dilmen ilk haftadan cezayı kesti!

Gece yarısı indiler! Mesut Özil detayı...

Gece yarısı indiler! Mesut Özil detayı...

Kimse beklemiyordu! İşte Okan Buruk'un Antalya 11'i

Kimse beklemiyordu! İşte Okan Buruk'un Antalya 11'i

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yavaşlayın ve sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu düşünün

Yavaşlayın ve sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu düşünün

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Sıcak hava, ter, kaşıntı! Cinsel ilişki öncesi ve sonrası...

Sıcak hava, ter, kaşıntı! Cinsel ilişki öncesi ve sonrası...

Yasal olarak ölüydü! Karısı gerçekten öldürdü

Yasal olarak ölüydü! Karısı gerçekten öldürdü

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.