Merve Ateş kimdir, kaç yaşında? Yargı dizisi Tuğçe karakteri Merve Ateş nereli, hangi dizilerde oynadı?

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yargı dizisinin oyuncu kadrosuna iki yeni isim dahil oldu. Gelişmelere göre ilgiyle izlenen dizinin kadrosuna Pınar Töre ve Merve Ateş katıldı. Merve Ateş, dizide Komiser Eren'in kızı olan Tuğçe karakterine hayat verecek. Peki Merve Ateş kimdir?

MERVE ATEŞ KİMDİR?

Yargı dizisinde Tuğçe'yi canlandıran Merve Ateş 19 Şubat 2006 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Henüz 16 yaşında olan Merve Ateş 2011 senesinden beri oyunculuk yapmaktadır. 2011 senesinde Canım Baba dizisi ile televizyon dünyasına adım atan Ateş kısa sürede dikkatleri çekmeyi başarmıştır. Ancak genç oyuncu asıl çıkışını 2015 yılında Onu Ünlü'nün yönettiği Beş Kardeş dizisinde canlandırdığı Melike karakteriyle yapmıştır.

Ateş, Hayatımın Rolü, Bu İşte Bir Yalnızlık Var, Siccin gibi yapımlarda da yer almıştır.

MERVE ATEŞ ROL ALDIĞI DİZİLER

2018 O'nun Hikayesi

2017 Masum

2012 Hayatımın Rolü

2011 Canım Babam

2015 Beş Kardeş

MERVE ATEŞ ROL ALDIĞI FİLMLER

2019 Siccin 6

2018 Siccin 5

2017 Siccin 4

2014 Siccin: Büyü Haramdır

2013 Bu İşte Bir Yalnızlık Var

2016 Üç Harfliler 3: Karabüyü

2016 Sadakat



