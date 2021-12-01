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Merve Ateş kimdir, kaç yaşında? Yargı dizisi Tuğçe karakteri Merve Ateş nereli, hangi dizilerde oynadı?

01.12.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de ekrana gelen sevilen dizi Yargı'nın oyuncu kadrosuna katılan iki yeni isimden biri Merve Ateş oldu. Genç oyuncu Merve Ateş, dizide Eren komiserin kızı olan Tuğçe karakterini canlandıracak. Merve Ateş'in hayatı ve yaşı gibi konular merak ediliyor. Peki Merve Ateş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı...

Merve Ateş kimdir, kaç yaşında? Yargı dizisi Tuğçe karakteri Merve Ateş nereli, hangi dizilerde oynadı?

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yargı dizisinin oyuncu kadrosuna iki yeni isim dahil oldu. Gelişmelere göre ilgiyle izlenen dizinin kadrosuna Pınar Töre ve Merve Ateş katıldı. Merve Ateş, dizide Komiser Eren'in kızı olan Tuğçe karakterine hayat verecek. Peki Merve Ateş kimdir?

MERVE ATEŞ KİMDİR?

Yargı dizisinde Tuğçe'yi canlandıran Merve Ateş 19 Şubat 2006 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Henüz 16 yaşında olan Merve Ateş 2011 senesinden beri oyunculuk yapmaktadır. 2011 senesinde Canım Baba dizisi ile televizyon dünyasına adım atan Ateş kısa sürede dikkatleri çekmeyi başarmıştır. Ancak genç oyuncu asıl çıkışını 2015 yılında Onu Ünlü'nün yönettiği Beş Kardeş dizisinde canlandırdığı Melike karakteriyle yapmıştır.

Ateş, Hayatımın Rolü, Bu İşte Bir Yalnızlık Var, Siccin gibi yapımlarda da yer almıştır.

MERVE ATEŞ ROL ALDIĞI DİZİLER

2018 O'nun Hikayesi
2017 Masum
2012 Hayatımın Rolü
2011 Canım Babam
2015 Beş Kardeş

MERVE ATEŞ ROL ALDIĞI FİLMLER

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2019 Siccin 6
2018 Siccin 5
2017 Siccin 4
2014 Siccin: Büyü Haramdır
2013 Bu İşte Bir Yalnızlık Var
2016 Üç Harfliler 3: Karabüyü
2016 Sadakat

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Anahtar Kelimeler:
Yargı dizisi
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