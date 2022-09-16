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Merve Boluğur aşka geldi! "Kocam da kocam"

16.09.2022 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her hareketiyle olay olan Merve Boluğur en son, evlilik teklifi aldığı DJ sevgilisiyle yol ortasında tartışmasıyla gündem olmuştu. Evlilik yolunda ilerleyen ikili aralarındaki buzları eritti.

Merve Boluğur aşka geldi! "Kocam da kocam"

DJ sevgilisinin evlenme teklifine 'evet' diyen eski oyuncu Merve Boluğur şu sıralar aşk hayatıyla gündemde... Yolun ortasında tartışmalarıyla gündem olan Boluğur, romantik paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

"KOCAM DA KOCAM"

Merve Boluğur aşka geldi.

Merve Boluğur aşka geldi!

Sevgilisinin resmini paylaştı.

Merve Boluğur aşka geldi!

O fotoğrafa, "Kocam da kocam" diye yazdı.

YOL ORTASINDA TARTIŞMA

Boluğur ile DJ sevgilisi Mert Aydın, geçtiğimiz günlerde tartıştı.

Merve Boluğur aşka geldi!

Boluğur, tartışırken görüntülenmekten rahatsız oldu.

Merve Boluğur aşka geldi!

Kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Bunu yayınlamasanız olmaz mı? Düğün telaşı bizi biraz yordu. O yüzden buradayız" ifaderini kullandı.

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Oyuncu Merve Boluğur evlilik sevgilisi
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