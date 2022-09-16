Merve Boluğur aşka geldi! "Kocam da kocam"

DJ sevgilisinin evlenme teklifine 'evet' diyen eski oyuncu Merve Boluğur şu sıralar aşk hayatıyla gündemde... Yolun ortasında tartışmalarıyla gündem olan Boluğur, romantik paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

"KOCAM DA KOCAM"

Merve Boluğur aşka geldi.

Sevgilisinin resmini paylaştı.

O fotoğrafa, "Kocam da kocam" diye yazdı.

YOL ORTASINDA TARTIŞMA

Boluğur ile DJ sevgilisi Mert Aydın, geçtiğimiz günlerde tartıştı.

Boluğur, tartışırken görüntülenmekten rahatsız oldu.

Kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Bunu yayınlamasanız olmaz mı? Düğün telaşı bizi biraz yordu. O yüzden buradayız" ifaderini kullandı.

