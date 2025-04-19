Rıdvan Dilmen'den Galatasaray maçı sonrası şampiyonluk tahmini! Resmen oran verdi...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, sahasında Bodrum FK'yı 2-0 yendi. Sarı-kırmızılı takımda Lucas Torreira ve Davinson Sanchez ağları havalandırdı. Galatasaray bu sonuçla ligde iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürürken puanını 77 yapıp şampiyonluk yarışında haftayı kayıpsız tamamladı.

"NORMAL SKOR DEYİP GEÇMEMEK LAZIM"

Rıdvan Dilmen, 90 dakikanın ardından katıldığı yayında Galatasaray-Bodrum FK maçını değerlendirirken Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına değindi. Maça ilişkin Rıdvan Dilmen, "Bugünkü oyuna, 2-0'a bakıp da normal skor deyip geçmemek lazım. Dolu dolu bir oyun oynadı Galatasaray. Favoriydi, favori gibi oynadı ve favori gibi kazandı. Galatasaray '7 maç gözüküyor ama ilk 6 maçı kazanırsak matematik olarak şampiyon olacağız' diyor. 'Son maça bırakmak istemiyorum' diyor. Çünkü rakibi Fenerbahçe bütün maçları kazanırsam 92 puan yapacağım diyor. Galatasaray'ın bu maçlarda bir beraberliği ile bir mağlubiyeti arasında fark yok eğer Fenerbahçe tüm maçlarını kazanırsa" dedi.

"YÜZDE 40'A 60 GÖRÜYORUM"

Şampiyonluk yarışıyla ilgili Rıdvan Dilmen, "Hala ben yüzde 40'dayım. Yüzde 40'a 60 olarak görüyorum ben. 60 Galatasaray, 40 Fenerbahçe. Trabzon'dan döndüğünde 3 artı ikili averaj olursa yüzde 90 derim. Son 3 haftaya girilmiş olsa yüzde 90 derdim bu puan durumuyla. Bu fark devam ettiği sürece kolay değil. '1-0'ken ister istemez tehdit de olmasa strese giriyoruz' diyor Okan hoca. Çok zordur bunları oynamak. Aynı şekilde Fenerbahçeli oyuncular da aslında. Hep 3'ü artırmayalım, kazanalım. Kolay değil yani. Fenerbahçe'nin ortada olan 21 puanı var, 21 puanı alırsa 92 yapıyor. Galatasaray'ın da 92'de kalması yetiyor ikili averajdan dolayı. İki berabere kalıp şampiyon olma şansını Beşiktaş maçında kaybetti. O yüzden 40'larda Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.