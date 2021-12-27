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Merve Boluğur'dan ilginç paylaşım! 'Canım ayaklarım' notuyla paylaştı

27.12.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merve Boluğur, Instagram hesabından yaptığı yeni bir paylaşımla gündeme geldi. Son dönemde Tv'de yer almasa da sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden Boluğur bu kez de ayaklarının fotoğrafını paylaştı.

Merve Boluğur'dan ilginç paylaşım! 'Canım ayaklarım' notuyla paylaştı

Boluğur, ayaklarının fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Son dönemde sosyal medyada yaptığı hemen hemen her paylaşımıyla gündem olan Merve Boluğur'dan şaşırtan bir paylaşım daha geldi. Genç oyuncu cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Merve Boluğur jartiyerini giyip Merve Boluğur jartiyerini giyip "Akşama hazırlık" dedi

"CANIM AYAKLARIM"

Geçtiğimiz günlerde uzun yıllardır koyu renkte kullandığı saçlarını kısacık kestiren ve imaj tazeleyen 34 yaşındaki oyuncu deri mini elbisesin altına giydiği jartiyle birbirinden çarpıcı pozlar vermişti. Instagram'da 3,7 milyon takipçisi bulunan Boluğur bu kez ayaklarının fotoğrafını 'Canım ayaklarım' notuyla yayınladı.

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Merve Boluğur
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