Merve Boluğur'dan ilginç paylaşım! 'Canım ayaklarım' notuyla paylaştı

Boluğur, ayaklarının fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Son dönemde sosyal medyada yaptığı hemen hemen her paylaşımıyla gündem olan Merve Boluğur'dan şaşırtan bir paylaşım daha geldi. Genç oyuncu cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

"CANIM AYAKLARIM"

Geçtiğimiz günlerde uzun yıllardır koyu renkte kullandığı saçlarını kısacık kestiren ve imaj tazeleyen 34 yaşındaki oyuncu deri mini elbisesin altına giydiği jartiyle birbirinden çarpıcı pozlar vermişti. Instagram'da 3,7 milyon takipçisi bulunan Boluğur bu kez ayaklarının fotoğrafını 'Canım ayaklarım' notuyla yayınladı.





