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Merve Boluğur'dan olay yaratan 'seksilik' yanıtı! Öyle bir fotoğraf paylaştı ki! Açıklaması da pozu da dudak ısırttı!

30.05.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce basın mensuplarının sorusu üzerine Marilyn Monroe kadar çekici olduğunu söyleyen Merve Boluğur, bu kez bir takipçisinin "Senden güzel ve seksi diyebileceğin biri var mı?" sorusuna verdiği yanıtla ve o paylaşımına iliştirdiği fotoğrafla adından söz ettirdi. İşte ünlü oyuncu Merve Boluğur'un olay olan yanıtı...

Merve Boluğur'dan olay yaratan 'seksilik' yanıtı! Öyle bir fotoğraf paylaştı ki! Açıklaması da pozu da dudak ısırttı!

Merve Boluğur; sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerden. Acemi Cadı'da canlandırdığı Ayşegül karakteriyle izleyicilerin dikkatini çektikten sonra Aşk Yeniden, Kül ve Ateş gibi dizilerde oynayan ve asıl çıkışını Küçük Sırlar dizisinde hayat verdiği Ayşegül Yalçın karakteriyle yapan ünlü oyuncu Merve Boluğur; Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Merve Boluğur'dan olay yanıt: Benden güzel ve seksi diyebileceğim...

Kuzey Güney, Muhteşem Yüzyıl, İçimdeki Fırtına dizilerinin ardından yaşadığı aşklar, yaptığı açıklamalar ve tavırlarıyla izleyicilerin yakından takip ettiği bir isim haline gelen Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenmiş ve Marilyn Monroe rolü için setlere dönebileceği söyleyip onun kadar çekici olduğunu vurgulamıştı.

Merve Boluğur'dan olay yanıt: Benden güzel ve seksi diyebileceğim...

MERVE BOLUĞUR'UN VERDİĞİ YANIT OLAY OLDU

Merve Boluğur; Instagram hesabında soru - cevap paylaşımı yaptı. 'Güzel sorular' başlığında takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan ünlü ismin verdiği yanıt olay oldu.

Merve Boluğur'dan olay yanıt: Benden güzel ve seksi diyebileceğim...

Merve Boluğur'dan olay yanıt: Benden güzel ve seksi diyebileceğim...

Ünlü oyuncu, takipçisinin "Senden güzel ve seksi diyebileceğin kişi ismi verirsen şaşırabilirim" ifadesine yer verdiği soru üzerine, daha önce yaptığı açıklamayı anımsatan bir sözler kullandı.

Merve Boluğu'dan olay yanıt: Benden güzel ve seksi diyebileceğim...

MERVE BOLUĞUR KİMLERİ SEKSİ BULUYOR?

Brezilyalı model Adriana Lima ve 20. yüzyılın en ünlü sinema yıldızlarından ve seks sembollerinden biri olan Marilyn Monroe'yu çok seksi bulduğunu belirten Merve Boluğur, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Adriana Lima ve Marilyn Monroe çok seksiler... Bence herkes eşit güzellikte!"

Merve Boluğu'dan olay yanıt: Benden güzel ve seksi diyebileceğim...

"PAHALIYA GEREK YOK"

Ünlü isim bir takipçisinin telefonunun değiştirmesini söylemesi üzerine "Pahalıya gerek yok" notunu düştüğü yeni bir paylaşımda bulundu.

MERVE BOLUĞUR'DAN O SORUYA DİKKAT ÇEKEN YANIT: "BİKİNİLERİMİ KESERİM"

Merve Boluğur, "Tasarımcılık ruhun var mı? Tekstil gibi... Sanatsal da olabilir. O ruha sahip misiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Evet çok. Bikinilerimi keserim, dikiş diker, yeni parçalarla birleştiririm."

Merve Boluğu'dan olay yanıt: Benden güzel ve seksi diyebileceğim...

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