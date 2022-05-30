Merve Boluğur'dan olay yaratan 'seksilik' yanıtı! Öyle bir fotoğraf paylaştı ki! Açıklaması da pozu da dudak ısırttı!

Merve Boluğur; sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerden. Acemi Cadı'da canlandırdığı Ayşegül karakteriyle izleyicilerin dikkatini çektikten sonra Aşk Yeniden, Kül ve Ateş gibi dizilerde oynayan ve asıl çıkışını Küçük Sırlar dizisinde hayat verdiği Ayşegül Yalçın karakteriyle yapan ünlü oyuncu Merve Boluğur; Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kuzey Güney, Muhteşem Yüzyıl, İçimdeki Fırtına dizilerinin ardından yaşadığı aşklar, yaptığı açıklamalar ve tavırlarıyla izleyicilerin yakından takip ettiği bir isim haline gelen Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenmiş ve Marilyn Monroe rolü için setlere dönebileceği söyleyip onun kadar çekici olduğunu vurgulamıştı.

MERVE BOLUĞUR'UN VERDİĞİ YANIT OLAY OLDU

Merve Boluğur; Instagram hesabında soru - cevap paylaşımı yaptı. 'Güzel sorular' başlığında takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan ünlü ismin verdiği yanıt olay oldu.

Ünlü oyuncu, takipçisinin "Senden güzel ve seksi diyebileceğin kişi ismi verirsen şaşırabilirim" ifadesine yer verdiği soru üzerine, daha önce yaptığı açıklamayı anımsatan bir sözler kullandı.

MERVE BOLUĞUR KİMLERİ SEKSİ BULUYOR?

Brezilyalı model Adriana Lima ve 20. yüzyılın en ünlü sinema yıldızlarından ve seks sembollerinden biri olan Marilyn Monroe'yu çok seksi bulduğunu belirten Merve Boluğur, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Adriana Lima ve Marilyn Monroe çok seksiler... Bence herkes eşit güzellikte!"

"PAHALIYA GEREK YOK"

Ünlü isim bir takipçisinin telefonunun değiştirmesini söylemesi üzerine "Pahalıya gerek yok" notunu düştüğü yeni bir paylaşımda bulundu.

MERVE BOLUĞUR'DAN O SORUYA DİKKAT ÇEKEN YANIT: "BİKİNİLERİMİ KESERİM"

Merve Boluğur, "Tasarımcılık ruhun var mı? Tekstil gibi... Sanatsal da olabilir. O ruha sahip misiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Evet çok. Bikinilerimi keserim, dikiş diker, yeni parçalarla birleştiririm."



