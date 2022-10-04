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Merve Boluğur düğününde TikTok fenomeni Cellat'ın boynundan zorla altın zinciri aldı

04.10.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın düğününün yankıları sürüyor. Aslı Hünel'in düğünde 10 tam altın takması gündemdeyken Boluğur'un düğününe katılan TikTok fenomeni Cellat'ın boynundan zorla altın zinciri aldığı anlar bu konunun önüne geçti. İşte Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın şoke eden anları...

Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın düğününde Aslı Hünel'in geline 10 tam altın taktığını söylemesi epey konuşulmuştu. Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın'ın düğündeki bazı anları da sosyal medyada gündem oldu.

Boluğur ve Aydın'ın düğününe gelen TikTok fenomeni Cellat tebrik sırasında yaşadıklarıyla şoke oldu.

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Merve Boluğur ve kocası fenomenin boynundaki altın zinciri beğenince zorla çıkarıp altın kesesine attılar.

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TikTok fenomeni Cellat "O kıymetli" dese de Merve Boluğur'a engel olamadı. O anlar sosyal medyada da gündeme geldi.

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