MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Merve Boluğur evleniyor! Müzisyen sevgilisinin sürpriz evlilik teklifini kabul etti

Merve Boluğur evleniyor! Müzisyen sevgilisinin sürpriz evlilik teklifini kabul etti

03.09.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir DJ Mert Aydın'la mutlu bir birliktelik yaşayan Merve Boluğur, sevgilisinden gelen dronlu evlilik teklifini kabul etti. Teklifi kabul ettiğini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyuran Boluğur, paylaşımına "I said yes kocam" notunu düştü.

Merve Boluğur evleniyor! Müzisyen sevgilisinin sürpriz evlilik teklifini kabul etti

Ekranlardan uzak kalmasına rağmen magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Merve Boluğur, bir süredir birlikte olduğu DJ Mert Aydın'dan evlilik teklifi aldı.

"I SAID YES KOCAM"

Sevgilisinin sahilden drone ile gelen yüzükle yaptığı teklife Merve Boluğur, "Evet" dedi. Boluğur, teklifi kabul ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı fotoğrafla hayranlarına duyurdu. Ünlü oyuncu, paylaştığı fotoğrafa "I said yes kocam" notunu düştü.

merve-bolugur-sevgilisi-dj-mert-aydin-dan-15237683_6211_m

2017'DE BOŞANMIŞTI

Merve Boluğur, 2015 yılında görkemli bir törenle şarkıcı Murat Dalkılıç ile dünyaevine girmiş ancak 2017 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

merve-bolugur-sevgilisi-dj-mert-aydin-dan-15237683_5057_m

merve-bolugur-sevgilisi-dj-mert-aydin-dan-15237683_6606_m

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Masterchef Rıfat Yurttaş imaj değiştirdi! Görenler tanıyamadı Masterchef Rıfat Yurttaş imaj değiştirdi! Görenler tanıyamadı
Cinsiyet değiştirmişti! Son hali olay olduCinsiyet değiştirmişti! Son hali olay oldu
Doğal gaza zam geldiğini duyunca kendini tutamadıDoğal gaza zam geldiğini duyunca kendini tutamadı
Anahtar Kelimeler:
Merve Boluğur altın bilezik gram fiyatı bilezik gram bilezik gram fiyatı bilezik gram fiyatı ne kadar gram fiyatı ne kadar magazin sevgilisi ünlü oyuncu ele bilezik gram fiyatları gram fiyatları altın bilezik gram altın bilezik gram fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Terör örgütüne yardım etmişti! Evinin bodrumundaki sığınakta yakalandı...

Terör örgütüne yardım etmişti! Evinin bodrumundaki sığınakta yakalandı...

Meral Akşener çiftçiye gelen elektrik faturasını görünce şoke oldu!

Meral Akşener çiftçiye gelen elektrik faturasını görünce şoke oldu!

Arda Kardeşler yine gündem oldu! Fenerbahçe ve Valencia...

Arda Kardeşler yine gündem oldu! Fenerbahçe ve Valencia...

Fenerbahçe'de Cristiano Ronaldo çılgınlığı! Milyonlar izledi...

Fenerbahçe'de Cristiano Ronaldo çılgınlığı! Milyonlar izledi...

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı! Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban serbest bırakıldı

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı! Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban serbest bırakıldı

Çakarlı araçla yakalandı! Savunması pes dedirtti... 'Vatan haini miyim?'

Çakarlı araçla yakalandı! Savunması pes dedirtti... 'Vatan haini miyim?'

İlginizi Çekebilir

7 yaşındaki çocuk okul servisinde unutuldu

7 yaşındaki çocuk okul servisinde unutuldu

Hediyesi olay oldu! “Tıpatıp benzeyen bir şişme bebek aldım”

Hediyesi olay oldu! “Tıpatıp benzeyen bir şişme bebek aldım”

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Mucizevi kurtuluş! 11 gün boyunca derin dondurucuda yaşam

Mucizevi kurtuluş! 11 gün boyunca derin dondurucuda yaşam

Dünya bu olayı konuşuyor! Herkesin içinde yüzüne silah doğrulttu

Dünya bu olayı konuşuyor! Herkesin içinde yüzüne silah doğrulttu

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.