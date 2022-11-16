Merve Boluğur ile yeni evlendiği eşi Mert Aydın boşanıyor mu? Merve Boluğur'un eşi Mert Aydın kimdir?

Merve Boluğur ve eşi Mert Aydın 16 Kasım 2022 Çarşamba gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Merve Boluğur, 2015 yılında Murat Dalkılıç'la dünyaevine girmiş ve çiftin evliikleri 2017'de sona ermişti. Merve Boluğur aradaığı aşkı yıllar sonra DJ Mert Aydın'da bulmuştu. İşte ayrılık iddiaları ve Mert Aydın'ın biyografisi...

MERVE BOLUĞUR VE DJ MERT AYDIN BOŞANIYOR MU?

Merve Boluğur ve Mert Aydın geçtiğimiz ay evlenmişlerdi.

Görkemli bir gelinlik ve düğünle evlenen çifte ilişkin ayrılık söylentileri yeniden ortaya çıktı.

Merve Boluğur'un Instagram'dan gelen "En çok ders çıkardığın olay ne?" sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.

Merve Boluğur soru üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu ya önemsemez sayemde bir yere geldiler. Bundan sonra kimseye büyük iyilikte bulunmayacağım"

Boluğur'un verdiği cevap ardından ayrılık haberleri gündeme geldi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde ünlü isimin paylaştığı bir fotoğrafta yüzüğü olmadığı görüldü.

Merve Boluğur ve Mert Aydın henüz iddialara ilişkin açıklamada bulunmadı.

MERT AYDIN KİMDİR?

Mert Aydın, 6 Mart 1987 tarihinde İstanbul’da doğdu.

Mery Aydın; Ajda Pekkan, Irmak Arıcı, Sinan Akçıl, Behzat Gerçeker ve Linet gibi şarkıcılarla çalışmıştır.

Mert Aydın Merve Boluğur ile birlikte Ekim ayında evlendi.



