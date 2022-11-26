Merve Boluğur'un boşanma nedeni ortaya çıktı! Meğer evliliklerinin 6. gününde...

"İyi ki de kocam ille de kocam" derken Merve Boluğur ile 2 Ekim'de evlendiği aranjör Mert Aydın'dan fikir ayrılıkları yaşadıkları gerekçesiyle ayrılık haberi geldi. İlk olarak, 10 Kasım'da Merve'nin paylaştığı bu karede 'tapulu kocam' dediği Aydın'ın olmaması ayrılık sinyalini verdi.

İmalı paylaşımların ardından, Merve Boluğur ile Mert Aydın evlendikten 53 gün sonra 5 dakikada boşandı. Her fırsatta "Kocam da kocam" diyen oyuncu sıklıkla "İyi günde kötü günde" vurgusu yapıyordu. Ancak çiftin evliliğinde daha nikah ertesi sorunlar çıkmaya başladı.

Merve Boluğur nikahın ertesi gününden itibaren "Bana kimse kural koyamaz. Sıkıntıya gelemem" dedi. 2. Sayfa'nın iddiasına göre; çift arasında patlak veren ilk sorundu.

KOCASI ANNE EVİNE GİTMEK ZORUNDA KALDI

İkinci sorun ise Mert Aydın'ın nikahtan sonra ameliyat olmasıydı. Ancak istirahat döneminde Merve'den beklediği yardımı alamadı. Müge Dağıstanlı konuşmasında "O süreçte eşine destek olamıyor. Daha evleneli 6 gün olmuşken Mert annesinin evine gitmeye karar veriyor. Çocuğa annesi ve babası bakıyor ama Merve aileyle pozlar paylaşıyor. Hastalıkta sağlıkta deyip destek olmuyor. Sıkılıyor" dedi.

DİKİŞLER BİLE ALINMAMIŞKEN...

Mert Aydın'ın dikişleri bile alınmamışken Merve Boluğur iddialara göre "Çok sıkıldım, tatile gidelim" dedi. Sıkıntılı şekilde balayına çıkan çiftten Aydın bu durumda rahatsız oluyor.

MERT AYDIN SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Merve Boluğur'la aşk evliliği yaptığını söyleyen Mert Aydın bu süreçten sonra ayrılık sözünü ilk telaffuz eden taraf oldu. İddiaların ardından Mert Aydın ilk kez konuştu.

"SEVDİK, EVLENDİK"

Takvim'e konuşan Aydın; Merve Boluğur ile evlenene kadar her şeyin çok iyi gittiğini söyleyerek , "Aynı ev içinde bazı uyuşmazlıklarımız oldu" dedi. Basında çıkan "Reklam evliliği" haberleri hakkında da konuşan Ünlü Dj "Severek evlendik ama olmadı. Bunların doğruluk payı yok" dedi. Ayrılığın altındaki temel neden olarak "Fikir ayrılığına düştük" diyen Aydın, evliliği yürütemediklerini dile getirdi.



İDDİALARI YALANLADI

Nikahtan sonra ameliyat olan Mert Aydın, hakkında çıkan "İstirahat döneminde Merve'den beklediği yardımı alamadı" haberlerini ise yalanladı. "Evliliğinizin 6. günü annenizin evine döndünüz mü?" sorusuna ise "Ne Merve ne de ben öyle bir şey yapmadık, evlilik sürecimiz boyunca beraber yaşadık" ifadelerini kullandı. ilk boşanma sözlerinin kendisinden geldiğini ifade eden Aydın, "Merve'yle konuştum ve boşanmak istediğimi dile getirdim ve boşanma davası açtım" dedi.

