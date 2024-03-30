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Merve Boluğur ve Serdar Ortaç bir araya geldi! Pozlarına yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.03.2024 08:28
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Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur bu defa Serdar Ortaç ile bir araya geldi. İkilinin buluşma nedeni merak edilirken Merve Boluğur ve Serdar Ortaç'ın o karesi sosyal medyada gündem oldu.

Merve Boluğur ve Serdar Ortaç bir araya geldi! Pozlarına yorum yağdı

Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren "Acemi Cadır" dizisi ile şöhreti yakalayan Merve Boluğur, uzun süredir ekranlarda görünmüyor. Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Merve Boluğur bu defa son dönemde açtığı canlı yayınlarla adından söz ettiren Serdar Ortaç ile bir araya geldi.

Merve Boluğur ve Serdar Ortaç'ın neden bir araya geldiği merak edilirken
Boluğur Ortaç ile sarmaş dolaş karesini 'Kral' notu ile paylaştı.

MERVE

YORUM YAĞDI

Ünlü isimlerin o karesi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

MERVE SERDAR

Merve Boluğur ve Serdar Ortaç'ın bu karesine; 'Bu kadro çok iyi', 'Mentam sağlığım ektedir', 'İkonik bir fotoğraf', 'Rönesans tablosu gibi fotoğraf' gibi yorumlar yapıldı.

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