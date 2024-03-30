Merve Boluğur ve Serdar Ortaç bir araya geldi! Pozlarına yorum yağdı

Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren "Acemi Cadır" dizisi ile şöhreti yakalayan Merve Boluğur, uzun süredir ekranlarda görünmüyor. Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Merve Boluğur bu defa son dönemde açtığı canlı yayınlarla adından söz ettiren Serdar Ortaç ile bir araya geldi.

Merve Boluğur ve Serdar Ortaç'ın neden bir araya geldiği merak edilirken

Boluğur Ortaç ile sarmaş dolaş karesini 'Kral' notu ile paylaştı.

YORUM YAĞDI

Ünlü isimlerin o karesi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Merve Boluğur ve Serdar Ortaç'ın bu karesine; 'Bu kadro çok iyi', 'Mentam sağlığım ektedir', 'İkonik bir fotoğraf', 'Rönesans tablosu gibi fotoğraf' gibi yorumlar yapıldı.