Merve Dizdar'dan Masumlar Apartmanı itirafı: Ezgi, Birkan ve ben psikolojik destek aldık

TRT 1'de 2 sezon yayınlanan ve geçtiğimiz aylarda final yapan Masumlar Apartmanı'nda 'Gülben' karakterine hayat veren ve performansıyla 47. Altın Kelebek'te 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülen Merve Dizdar, Ceyda Düvenci'nin sunduğu NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler'e konuk oldu.

Bilinmeyenleri anlatan ünlü oyuncu, Ceyda Düvenci'nin "Psikolojik destek aldın mı?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Dizdar, "Tabii. Aldık. Bir gün evde perdelerim kapalı oturuyorum, her zaman perdelerimi açarım güneş girsin, prodüksiyon beni alıncaya kadar öyle oturmuşum, gitmişim, Ezgi de ben de Birkan da hepimiz dağılmışız... Hoppidi hoppidi gidemiyorsun ki sete! Ehliyetimi bile Masumlar Apartmanı'ndan sonra aldım. Arabayı aldım, garip bir özgürlük hissettim" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULUK DIŞINDA BİR ŞEY YAPMADIM"

"Hayatımda oyunculuktan başka hiçbir şey düşünmedim ve yapmadım. Şunu yap Merve deseler yandık, baştan öğrenmem lazım" diyen Dizdar, "Selvi Boylum Al Yazmalım'ı her izlediğimde ağlarım" dedi.

"GÜRHAN EN GÜVENDİĞİM İNSAN"

Geçtiğimiz yıl haziran ayında anlaşmalı olarak tek celsede boşanan Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar, ayrıldıktan sonra arkadaş kalmaya devam etti. Özel hayatına değindiği sohbetlerinde ise son derece samimi olan Merve Dizdar, "Ünlü oldu ayrıldı' dediler. Gürhan şu hayatta en güvendiğim insanlardan biri" dedi.



