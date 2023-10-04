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Merve Dizdar, Ezgi Mola'nın bebeğinin adını ağzından kaçırdı! İsmi bakın ne olacakmış

04.10.2023 09:23 | Son Güncelleme:
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Dört yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile sessiz sedasız dünyaevine giren Ezgi Mola, kısa bir süre sonra hamile olduğunu açıklamıştı. İlk kez anne-baba olmak için gün sayan ünlü çiftin bebeğinin ismini yakın arkadaşı Merve Dizdar ağzından kaçırdı. Ezgi Mola'nın bebeğinin ismi bakın ne olacakmış...

Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği Gülben karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve şimdilerde Ömer ve Magarsus dizilerindeki başarısıyla konuşulan Merve Dizdar, dün akşam Afife Tiyatro Ödülleri'ne katıldı.

Tören öncesi açıklamalar yapan Dizdar, hamilelik heyecanı yaşayan yakın arkadaşı Ezgi Mola'nın bebeğinin ismini ağzından kaçırdı.

merve dizdar

GazeteMagazin'e verdiği röportajda teyze olacağı için yaşadığı mutluluktan bahseden Merve Dizdar, "Çok heyecanlıyım, teyze olacağım. İlk defa en yakın arkadaşlarımdan birine şahit olacağım. Bunun tarifi yok. Ne diyeceğimi bilemiyorum ama bekliyoruz az kaldı. Can bizim canımız olacak. Bize en büyük hediye. Çevresinde onu çok seven insanlar olacak. Adı Can olacak ama kim koydu bilmiyorum onu Ezgi'ye sorun" ifadelerini kullandı.

EZGİ MOLA

Oyuncu Ezgi Mola, uzun süredir aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs’ta Maçka’daki bir otelde aile arasında düzenlenen törenle dünyaevine girmişti. Ünlü oyuncu, nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu açıklamıştı.

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Ezgi Mola Merve Dizdar anne magazin karakteri

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