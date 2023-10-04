Merve Dizdar, Ezgi Mola'nın bebeğinin adını ağzından kaçırdı! İsmi bakın ne olacakmış

Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği Gülben karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve şimdilerde Ömer ve Magarsus dizilerindeki başarısıyla konuşulan Merve Dizdar, dün akşam Afife Tiyatro Ödülleri'ne katıldı.

Tören öncesi açıklamalar yapan Dizdar, hamilelik heyecanı yaşayan yakın arkadaşı Ezgi Mola'nın bebeğinin ismini ağzından kaçırdı.

GazeteMagazin'e verdiği röportajda teyze olacağı için yaşadığı mutluluktan bahseden Merve Dizdar, "Çok heyecanlıyım, teyze olacağım. İlk defa en yakın arkadaşlarımdan birine şahit olacağım. Bunun tarifi yok. Ne diyeceğimi bilemiyorum ama bekliyoruz az kaldı. Can bizim canımız olacak. Bize en büyük hediye. Çevresinde onu çok seven insanlar olacak. Adı Can olacak ama kim koydu bilmiyorum onu Ezgi'ye sorun" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Ezgi Mola, uzun süredir aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs’ta Maçka’daki bir otelde aile arasında düzenlenen törenle dünyaevine girmişti. Ünlü oyuncu, nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu açıklamıştı.



