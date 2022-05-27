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Merve Oflaz aşka geldi! Sevgilisi Allan Hakko ile paylaşım yaptı

27.05.2022 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Var mısın Yok musun?' yarışmasının ardından Survivor'a katılan ve birinci olarak tamamlayan Merve Oflaz, birçok dizi projesinde yer aldı. Uzun soluklu dizi Arka Sokaklar'da da boy gösteren Oflaz son zamanlarda sosyal medyada oldukça aktif.

Merve Oflaz aşka geldi! Sevgilisi Allan Hakko ile paylaşım yaptı

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Merve Oflaz, iş insanı Allan Hakko ile aşk yaşıyor. Oflaz, sevgilisiyle geçirdiği keyifli anların pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

MERVE OFLAZ AŞKA GELDİ

34 yaşındaki Merve Oflaz, iş insanı Allan Hakko ile uzun süredir aşk yaşıyor.

Merve Oflaz aşka geldi! Sevgilisi Allan Hakko ile paylaşım yaptı

İlişkileri dolu dizgin devam ederken Oflaz, erkek arkadaşıyla sık sık paylaşım yapıyor.

Merve Oflaz aşka geldi! Sevgilisi Allan Hakko ile paylaşım yaptı

Oflaz, Hakko ile verdiği pozu kalp emojisi koyarak Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Merve Oflaz aşka geldi! Sevgilisi Allan Hakko ile paylaşım yaptı

EVLİLİK SORUSUNA CEVAP!

Muhabirlerin, "2022 yılında sizden mutlu haber alır mıyız?" sorusuna Merve Oflaz, "Biz çok mutluyuz zaten arkadaşlar” yanıtını vermişti.

Merve Oflaz aşka geldi! Sevgilisi Allan Hakko ile paylaşım yaptı

Merve Oflaz aşka geldi! Sevgilisi Allan Hakko ile paylaşım yaptı

Merve Oflaz aşka geldi! Sevgilisi Allan Hakko ile paylaşım yaptı

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Merve Oflaz
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