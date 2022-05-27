Merve Oflaz aşka geldi! Sevgilisi Allan Hakko ile paylaşım yaptı

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Merve Oflaz, iş insanı Allan Hakko ile aşk yaşıyor. Oflaz, sevgilisiyle geçirdiği keyifli anların pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

MERVE OFLAZ AŞKA GELDİ

34 yaşındaki Merve Oflaz, iş insanı Allan Hakko ile uzun süredir aşk yaşıyor.

İlişkileri dolu dizgin devam ederken Oflaz, erkek arkadaşıyla sık sık paylaşım yapıyor.

Oflaz, Hakko ile verdiği pozu kalp emojisi koyarak Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

EVLİLİK SORUSUNA CEVAP!

Muhabirlerin, "2022 yılında sizden mutlu haber alır mıyız?" sorusuna Merve Oflaz, "Biz çok mutluyuz zaten arkadaşlar” yanıtını vermişti.





