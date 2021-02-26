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Merve Özbey anne oldu! İşte kızının ismi

26.02.2021 22:09 | Son Güncelleme:
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Merve Özbey anne oldu! İşte kızının ismi

Geçtiğimiz yıl iş adamı Kenan Koçak ile evlenen Merve Özbey anne oldu. Cuma günü akşam saatlerinde bebeğini kucağına alan şarkıcı, kızına Elif Özüm adını verdi.

Sanatçı Merve Özbey Koçak ile Kenan Koçak çiftinin bebekleri dünyaya geldi.

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2020'nin şubat ayında Kenan Koçak ile dünya evine giren Özbey, Üsküdar'da bulunan özel bir hastanede doğum yaptı.

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İlk bebeklerini kucağına alan çift, kızlarına Elif Özüm adını verdiler.

Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu yaptığı açıklamada "Merve Özbey ile Kenan Koçak çiftinin bebeği, 47 cm ve 2.530 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Merve Özbey,
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