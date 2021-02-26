Merve Özbey anne oldu! İşte kızının ismi

Sanatçı Merve Özbey Koçak ile Kenan Koçak çiftinin bebekleri dünyaya geldi.

2020'nin şubat ayında Kenan Koçak ile dünya evine giren Özbey, Üsküdar'da bulunan özel bir hastanede doğum yaptı.

İlk bebeklerini kucağına alan çift, kızlarına Elif Özüm adını verdiler.

Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu yaptığı açıklamada "Merve Özbey ile Kenan Koçak çiftinin bebeği, 47 cm ve 2.530 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

