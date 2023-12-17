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  4. Merve Taşkın bu sefer "Bakire misin?" sorusuna yanıtıyla gündemde! 'Esnek kızlık zarı...'

Merve Taşkın bu sefer "Bakire misin?" sorusuna yanıtıyla gündemde! 'Esnek kızlık zarı...'

17.12.2023 09:08 | Son Güncelleme:
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Türkiye'yi terk eden Merve Taşkın kara para aklama iddialarıyla gündeme geliyordu. Taşkın çıplak pozunu paylaşarak iddiaları yalanladıktan sonra şimdi de bakirelik sorusuna verdiği yanıtla gündeme gelmeyi başardı.

Müstehcen pozlarıyla tanınan fenomen Merve Taşkın kısa süre önce Türkiye'yi terk ederek Bali'ye yerleşti. Onlyfans'tan ayda 100 bin dolar kazandığını söyleyerek dikkat çeken Merve Taşkın kaçmadığını ve kara para aklamadığını da tamamen çıplak poz vererek duyurdu.

"Türkiye'de bugüne kadar yaşadığım mahkeme olaylarına ve Türkiye'nin bana müstehcen bir birey olduğum yönündeki baskılarına dayanamadığım için ülkemden taşındım" diyen fenomen bu sefer de takipçilerinden gelen "Bakire misin?" sorusuna yanıt verdi.

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"GOOGLE'A GİRİN VE..."

Soruya "Evet" yanıtını veren Taşkın devamında "Google'a girin ve esnek kızlık zarı nedir diye sorun ya da kadın doğum doktoruna sorun"
ifadelerini kullandı.

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