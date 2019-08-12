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Merve Terim Çetin 20 yıllık forma ile tribünde

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.08.2019 11:39 | Son Güncelleme

Galatasaray, sezon öncesi hazırlıkları kapsamındaki son hazırlık maçında Fiorentina ile İtalya'nın Floransa kentinde karşı karşıya geldi.

Merve Terim Çetin 20 yıllık forma ile tribünde

TSİ 22.00'de başlayan karşılaşma, Artemio Franchi Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşmayı; Fatih Terim'in eşi Fulya Terim ile kızı Merve Terim Çetin, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve futbol A takım idari direktörü Şükrü Hanedar da takip etti. Merve Terim Çetin'in, 20 senelik 'Terim - 90' yazılı formayı giymesi dikkat çekti.

İtalyan taraftarlar, eski teknik direktörleri Fatih Terim'e yoğun ilgi gösterirken, maç öncesi ve maç sırasında deneyimli teknik adama yönelik sevgi gösterilerinde bulundular.

FATİH TERİM RÜZGARI

Fatih Terim'e Fiorentina taraftarlarının ilgisi büyük oldu. Sahaya çıktığı andan itibaren deneyimli teknik adama yoğun ilgi gösteren Floransalılar, pankartlar ve tezahüratlarla Fatih Terim'e sevgisini gösterdi. Terim maç öncesinde saha ortasına gelerek bütün tribünleri selamlarken, karşılaşma öncesi kendisine 'Terim' yazılı bir forma ve bir Aslan heykeli verildi. Fiorentina taraftarı da Fatih Terim lehine 'Yeniden hoş geldin Terim' pankartı açarken, uzun süre 'Fatih Terim oley oley' şeklinde tempo tuttular. Öte yandan İtalya Kulüpler Birliği Başkanı, maç öncesinde Abdurrahim Albayrak'a da plaket takdim etti.

ALBAYRAK TRİBÜNDE

Falcao transferi için bir süredir Monako'da bulunan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, Fiorentina maçını takip etmek üzere Floransa'ya geldi. Falcao transferinin önemli bir bölümünde rol alan Albayrak, Floransa'da takıma katılırken, Falcao transferinde Galatasaray adına süreci menajer Ahmet Bulut yönetiyor.

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Galatasaray Merve Terim Çetin Artemio Franchi Stadyumu fiorentina Floransa

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