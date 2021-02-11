Meryem Uzerli'nin sevgilisi kimdir? Kucakta pozu olay oldu

Geçtiğimiz ocak ayında Lily Koi ismini verdiği kızını dünyaya getiren ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin, herkesten sır gibi sakladığı sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. Kızı Lily Koi'nin dünyaya geldiğini Instagram hesabından duyuran ünlü oyuncu, sevgilisinin kim olduğunu paylaşmamıştı. Bu nedenle Meryem Uzerli'nin bebeğinin babası kim sorusunun yanıtı merak ediliyordu.

MERYEM UZERLİ'NİN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Son olarak Uzerli'nin sır gibi sakladığı ABD'li sevgilisi ortaya çıktı. Bir süredir Almanya'da yaşan ünlü oyuncunun, sevgilisiyle birlikte çektirdiği bir fotoğrafı 2019 yılında MuPotrait isimli bir Instagram hesabından paylaştığı anlaşıldı.

Sevgilisinin deşifre olmasının ardından 37 yaşındaki ünlü oyuncu, o Instagram hesabını hemen kapattı. Yaptığı paylaşıma herhangi bir not yazmayan Uzerli'nin kendisine yöneltilen "Sevgiliniz mi?" şeklindeki sorulara ise gülücükle cevap verdiği görüldü. Ünlü oyuncu bir süre sonra "MuPortrait" isimi hesabı yeniden açtı. Şu an hesaptan sevgilisiyle birlikte çektirmiş olduğu olay fotoğraf görülebiliyor. Uzerli'nin sevgilisinin ismi ise henüz bilinmiyor.