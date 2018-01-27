MAGAZİN

Meryem Uzerli Türkiye'yi terk mi ediyor?

MAGAZİN HABERLERİ | 27.01.2018 21:39 | Son Güncelleme 11 saat önce

Meryem Uzerli geçen günlerde birlikte çalıştığı ajans ile yollarını ayırmıştı. Bu ani karar hakkında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Meryem Uzerli Türkiye'yi terk mi ediyor?

Sabah gazetesinden Okan Filizçay'ın haberine göre hayatını yurt dışında sürdüreceği öğrenilen Meryem Uzerli, işlerini bundan sonra ağabeyi Dany Lyons yürütecek.

Türkiye'de düzenli bir hayatı olmayan oyuncunun çalıştığı ajans tarafından artık karşılanamayacak bir maliyete yol açması ve sürekli yurt dışına gidip gelmesi bu ayrılığına neden olmuş.

Kendisini Türkiye'ye bağlayacak bir durum kalmayan oyuncunun kariyerine artık yurt dışında devam edeceği ve Türkiye'deki yeni projelere de kapısını kapattığı konuşuluyor. Öte yandan Meryem Uzerli, 3 yaşındaki kızı Lara'nın eğitimine Almanya'da başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
meryem uzerli dany lyons

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
cok üzüldükaman gitmesin sanki cok ömemli biriymiş gibi bu ülkede kazanıp dışarda paraları yerler sonra kalkrlar bide laf ederler yolu acık olsun
insaaaaaaallah.... darisi digerlrine.
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