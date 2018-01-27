Meryem Uzerli Türkiye'yi terk mi ediyor?

Sabah gazetesinden Okan Filizçay'ın haberine göre hayatını yurt dışında sürdüreceği öğrenilen Meryem Uzerli, işlerini bundan sonra ağabeyi Dany Lyons yürütecek.

Türkiye'de düzenli bir hayatı olmayan oyuncunun çalıştığı ajans tarafından artık karşılanamayacak bir maliyete yol açması ve sürekli yurt dışına gidip gelmesi bu ayrılığına neden olmuş.

Kendisini Türkiye'ye bağlayacak bir durum kalmayan oyuncunun kariyerine artık yurt dışında devam edeceği ve Türkiye'deki yeni projelere de kapısını kapattığı konuşuluyor. Öte yandan Meryem Uzerli, 3 yaşındaki kızı Lara'nın eğitimine Almanya'da başlayacak.