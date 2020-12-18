Merzifon nerede, nereye bağlı? Merzifon ovası ve Keşkek nerede?

Arkeolojik araştırmalar sonucunda Merzifon’da yüzlerce höyük ve yerleşim yeri bulunmuş olup, bunlardan elde edilen seramik ve buluntulara göre buranın tarihinin MÖ 5500’lere kadar dayandığı biliniyor. Geçmişiyle dikkat çeken Merzifon’da gezilecek çok yer bulunuyor. Durum böyle olunca da “Merzifon nerede?” diye merak etmemek mümkün olmuyor. İşte Merzifon ile ilgili bütün bilmeniz gerekenler…

Merzifon Ovası Nerede?

Merzifon nereye bağlı diye soracak olursanız; ülkemizin kuzeyinde Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Amasya ilimizin sınırları içinde yer aldığını söyleyebiliriz. Merzifon’un güneydoğu bölümleri dümdüz, alüvyal bir ovadan meydana geliyor. Yüzeyi ise ormanlarla kaplı olan dik meyilli sırtlardan oluşuyor. Merzifon için Samsun üzerinden Doğu Karadeniz bölgesindeki kesişme noktası olduğunu söyleyebiliriz. Merzifon nüfus olarak Amasya ilimizin en kalabalık ilçelerinin başında geliyor.

Merzifon Amasya Arası Kaç Km?

Merzifon ilçesi ve Amasya il merkezi arasında hemen hemen 45 km uzaklık bulunuyor. Bu yolculuk yaklaşık olarak 40 dakika sürüyor.