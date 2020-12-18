Merzifon nerede, nereye bağlı? Merzifon ovası ve Keşkek nerede?

Arkeolojik araştırmalar sonucunda Merzifon’da yüzlerce höyük ve yerleşim yeri bulunmuş olup, bunlardan elde edilen seramik ve buluntulara göre buranın tarihinin MÖ 5500’lere kadar dayandığı biliniyor. Geçmişiyle dikkat çeken Merzifon’da gezilecek çok yer bulunuyor. Durum böyle olunca da “Merzifon nerede?” diye merak etmemek mümkün olmuyor. İşte Merzifon ile ilgili bütün bilmeniz gerekenler…
Merzifon nereye bağlı diye soracak olursanız; ülkemizin kuzeyinde Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Amasya ilimizin sınırları içinde yer aldığını söyleyebiliriz. Merzifon’un güneydoğu bölümleri dümdüz, alüvyal bir ovadan meydana geliyor. Yüzeyi ise ormanlarla kaplı olan dik meyilli sırtlardan oluşuyor. Merzifon için Samsun üzerinden Doğu Karadeniz bölgesindeki kesişme noktası olduğunu söyleyebiliriz. Merzifon nüfus olarak Amasya ilimizin en kalabalık ilçelerinin başında geliyor.
Merzifon ilçesi ve Amasya il merkezi arasında hemen hemen 45 km uzaklık bulunuyor. Bu yolculuk yaklaşık olarak 40 dakika sürüyor.
Merzifon ve Çorum arasındaki mesafe 64 kilometredir. İki ilçe arasında yolculuk yapmak isterseniz yaklaşık olarak 1 saat 10 dakika yol kat etmeniz gerekiyor.
Merzifon Öğretmenevi Nerede?
Öğretmenevi Merzifon’da Harmanlar Mahallesi’nde bulunuyor ve aynı zamanda akşam sanat okulu olarak faaliyet veriyor.
Merzifon’un en meşhur olan iki şeyi eşeği ve keşkeği! Eşek aslında kentin simgesi bile sayılabilir. Merzifon eşeklerinin bulundukları rakımdan dolayı yüksek sesle anırdıkları ve bu şekilde meşhur oldukları biliniyor. Merzifon’un keşkeği ise başka bir yerde bulamayacağınız benzersiz bir lezzet.
Meşhur Merzifon keşkeği, genellikle düğünlerde ve bayramlarda özel misafirlere ikram ediliyor. Bu muhteşem lezzet doyuruculuğu, besleyiciliği, hazmının kolay olması ve tadının uzun bir süre damakta kalması ile biliniyor. Özellikle büyükbaş hayvan eti, aşurelik bütün buğday ve nohut ile birlikte taş çömleklerde uzun süre boyunca odun ateşinde pişiriliyor. Çömleğin içinde ahşap bir kaşık yardımıyla dövülerek bütün ürünler eziliyor ve lapa haline getiriliyor. Üzerine tereyağlı bir salça sos yapılıyor ve sıcak servis ediliyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum