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Merzifon nerede, nereye bağlı? Merzifon ovası ve Keşkek nerede?

Ali Gövel Ali Gövel 18.12.2020 10:07 | Son Güncelleme:
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Merzifon nerede, nereye bağlı? Merzifon ovası ve Keşkek nerede?

İçindekiler

  • Merzifon Ovası Nerede?
  • Merzifon Amasya Arası Kaç Km?
  • Merzifon Çorum Arası Kaç Km?
  • Merzifon Gezilecek Yerler
  • Merzifon Neyi Meşhur?
  • Merzifon Keşkek Nerede Yenir?

Merzifon, bugüne kadar pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış bir bölge. Bereketli toprakları sayesinde tarıma elverişli olan bu ova, yedi bin seneden beri insanlara yurt oluyor. Ayrıca bu bölgede avcılık da son derece önemli bir yer tutuyor. Coğrafya ve tarih ile ilgilenenlerin göz bebeği olan Merzifon nerede diye merak ediyorsanız işte detaylar…

Arkeolojik araştırmalar sonucunda Merzifon’da yüzlerce höyük ve yerleşim yeri bulunmuş olup, bunlardan elde edilen seramik ve buluntulara göre buranın tarihinin MÖ 5500’lere kadar dayandığı biliniyor. Geçmişiyle dikkat çeken Merzifon’da gezilecek çok yer bulunuyor. Durum böyle olunca da “Merzifon nerede?” diye merak etmemek mümkün olmuyor. İşte Merzifon ile ilgili bütün bilmeniz gerekenler…

Merzifon Ovası Nerede?

Merzifon nereye bağlı diye soracak olursanız; ülkemizin kuzeyinde Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Amasya ilimizin sınırları içinde yer aldığını söyleyebiliriz. Merzifon’un güneydoğu bölümleri dümdüz, alüvyal bir ovadan meydana geliyor. Yüzeyi ise ormanlarla kaplı olan dik meyilli sırtlardan oluşuyor. Merzifon için Samsun üzerinden Doğu Karadeniz bölgesindeki kesişme noktası olduğunu söyleyebiliriz. Merzifon nüfus olarak Amasya ilimizin en kalabalık ilçelerinin başında geliyor.

Merzifon Amasya Arası Kaç Km?

Merzifon ilçesi ve Amasya il merkezi arasında hemen hemen 45 km uzaklık bulunuyor. Bu yolculuk yaklaşık olarak 40 dakika sürüyor.

Merzifon Çorum Arası Kaç Km?

Merzifon ve Çorum arasındaki mesafe 64 kilometredir. İki ilçe arasında yolculuk yapmak isterseniz yaklaşık olarak 1 saat 10 dakika yol kat etmeniz gerekiyor.

Merzifon Gezilecek Yerler

  • Merzifon tam anlamıyla tarihi bir kent! Merzifon’un en büyük camisi olan Kara Mustafa Paşa Camii mutlaka görülmesi gereken bir yer.
  • Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılan bir başka eser ise Paşa Hamamı’dır. Burası Kara Mustafa Paşa Külliyesi’ne ait bir yapı olduğu gibi binaların 400 metre kuzeyinde yer alıyor.
  • Paşa Camii’nin yanındaki Taşhan’ın da 17. yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor. İki katlı olan han, dikdörtgen bir yapıya sahip olan mimarisiyle dikkat çekiyor.
  • Bir başka gezilmesi gereken yer olan Abide Hatun Camii’nin ise Kara Mustafa Paşa’nın annesi Abide Hatun tarafından yaptırıldığı biliniyor.
  • Merzifon Bedesteni de Osmanlı döneminin en önemli yapıları arasında yer alıyor. Burası uzun yıllar boyunca dokuma atölyesi olarak kullanılıyor ve maalesef bu süreçte tahribata uğruyor.
  • Hacı Süleyman Mahallesi’ndeki Çifte Hamam’ın, Osmanlı padişahlarından ikinci Murat tarafından yaptırıldığı biliniyor.
  • Çelebi Sultan Medresesi ve Camii, aynı zamanda Sultaniye Medresesi olarak da anılıyor. Çelebi Mehmet’in yaptırdığı medrese ve camii yan yana yer alıyor. Medresenin giriş kapısının hemen üstündeki saat kulesinin ise en dikkat çeken yerlerden biri olduğu söylenebilir. Saat kulesinin her yüzünde kadranlı saat bulunuyor.
  • Harmanlar Mahallesi’ndeki Dobak Camii ise 1188 yılında yaptırılmış bir yer. Kare planlı olarak tasarlanan Camii, son cemaat yerlerinin eklenmesiyle birlikte dikdörtgen bir hale gelmiş. Küçük kubbelerle örtülen bölümlerde sade ve güzel bir ahşap işçiliği bulunuyor.

Merzifon Öğretmenevi Nerede?
Öğretmenevi Merzifon’da Harmanlar Mahallesi’nde bulunuyor ve aynı zamanda akşam sanat okulu olarak faaliyet veriyor.

Merzifon Neyi Meşhur?

Merzifon’un en meşhur olan iki şeyi eşeği ve keşkeği! Eşek aslında kentin simgesi bile sayılabilir. Merzifon eşeklerinin bulundukları rakımdan dolayı yüksek sesle anırdıkları ve bu şekilde meşhur oldukları biliniyor. Merzifon’un keşkeği ise başka bir yerde bulamayacağınız benzersiz bir lezzet.

Merzifon Keşkek Nerede Yenir?

Meşhur Merzifon keşkeği, genellikle düğünlerde ve bayramlarda özel misafirlere ikram ediliyor. Bu muhteşem lezzet doyuruculuğu, besleyiciliği, hazmının kolay olması ve tadının uzun bir süre damakta kalması ile biliniyor. Özellikle büyükbaş hayvan eti, aşurelik bütün buğday ve nohut ile birlikte taş çömleklerde uzun süre boyunca odun ateşinde pişiriliyor. Çömleğin içinde ahşap bir kaşık yardımıyla dövülerek bütün ürünler eziliyor ve lapa haline getiriliyor. Üzerine tereyağlı bir salça sos yapılıyor ve sıcak servis ediliyor.

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