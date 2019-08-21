Mesai saatlerinde bunu yapınca işinden oldu!

Robert De Niro’nun film şirketi Canal Productions’ın eski üst düzey çalışanı zimmetine 6 milyon dolar geçirdiği ve mesai saatinde Netflix’te dizi izlediği için mahkemeye verildi.
MAAŞI 300 BİN DOLARDI
Variety’nin takip ettiği davaya göre şirketin üretim ve finanstan sorumlu başkan yardımcısı Robinson, çalışma saatleri içinde vaktinin “astronomik bir kısmını” Netflix’te geçirmekle suçlanıyor. Yıllık maaşı 300 bin dolar olan Robinson’ın, gider hesaplarını restoran ve otel faturalarıyla istismar ettiği ve De Niro’nun uçuş millerini kişisel yolculukları için kullandığı belirtildi.
4 GÜNDE 55 BÖLÜM DİZİ İZLEDİĞİ İDDİA EDİLDİ
Robinson’ın ayrıca, 4 gün boyunca 55 bölüm Friends izlediği ileri sürüldü. Bir diğer 4 gün de 20 bölüm Arrested Development ve 10 bölüm Schitt’s Creek izlediği iddia edildi. Mahkeme, “Netflix’te dizi izlemek Robinson’ın işinin gerektirdiği görev ve sorumluluklarla hiçbir şekilde ilgili değil ve ona çalışması için para ödenen vakti kişisel eğlencesi, keyfi ve zevki için kullandığı bilgi ve inançla sabit” ifadelerini kullandı.
DE NİRO O MEKTUBU DA İMZALAMAYI REDDETMİŞ
Variety’e göre, Robinson nisanda yazdığı istifa e-postasında, harcamalarla ve diğer sorunlarla ilgili kaygıları “gülünç” bularak ilişiğini kestiğini söyledi. Mahkeme ayrıca Robinson’ın De Niro’nun imzalamayı reddettiği bir tavsiye mektubu taslağı hazırladığını da belirtti. De Niro son zamanlarda, The Joker filminde Joaquin Phoenix’le birlikte ve Martin Scorsese’nin Netflix’te yayımlanacak The Irishman filminde yer alıyor.
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