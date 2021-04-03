Mesajları ifşa olan Kevin Durant'e ceza geliyor

Brooklyn Nets forması giyen Kevin Durant, komedyen ve oyuncu Michael Rapaport’la girdiği polemikle ABD'de gündeme oturmuştu.

Rapaport, "Kevin Durant, maçtan sonra TNT ekibiyle derin duygular içinde. Lanet olsun, her şey hakkında çok duygusal. Röportajı yapma" mesajını paylaşmıştı.

Durant'in kendisine attığı küfürlü mesajları ifşa eden Rapaport, "Her gün tehditler ve iğrenç mesajlar alıyorum. Ancak en çılgın rüyalarımda bile Kevin Durant’in onlardan biri olacağını düşünmezdim. Beni tehdit ediyor, konuyu karıma getiriyor ve kavga etmek istiyor. Bu Amerika’nın biriciği değil mi?" demişti.

Özür dileyen yıldız basketbolcu, "Ben ve Mike normalde bundan daha çılgınca konuşuruz ama bugün sinirlendi. Benim hatam Mike" mesajını Twitter hesabından paylaşmıştı.

CEZA GELİYOR

ESPN'in haberine göre NBA yönetimi, Rapaport'a attığı mesajlar ve yaşananlar sonrasında Durant'e 50 bin dolarlık bir ceza vermeye hazırlanıyor.

(NTV SPOR)

