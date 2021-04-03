SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. NBA
  4. Mesajları ifşa olan Kevin Durant'e ceza geliyor

Mesajları ifşa olan Kevin Durant'e ceza geliyor

03.04.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NBA yıldızı Kevin Durant, komedyen ve oyuncu Michael Rapaport'a attığı mesajların ifşa olmasından sonra ceza ile karşı karşıya.

Mesajları ifşa olan Kevin Durant'e ceza geliyor

Brooklyn Nets forması giyen Kevin Durant, komedyen ve oyuncu Michael Rapaport’la girdiği polemikle ABD'de gündeme oturmuştu.

400

Rapaport, "Kevin Durant, maçtan sonra TNT ekibiyle derin duygular içinde. Lanet olsun, her şey hakkında çok duygusal. Röportajı yapma" mesajını paylaşmıştı.

500

Durant'in kendisine attığı küfürlü mesajları ifşa eden Rapaport, "Her gün tehditler ve iğrenç mesajlar alıyorum. Ancak en çılgın rüyalarımda bile Kevin Durant’in onlardan biri olacağını düşünmezdim. Beni tehdit ediyor, konuyu karıma getiriyor ve kavga etmek istiyor. Bu Amerika’nın biriciği değil mi?" demişti.

Özür dileyen yıldız basketbolcu, "Ben ve Mike normalde bundan daha çılgınca konuşuruz ama bugün sinirlendi. Benim hatam Mike" mesajını Twitter hesabından paylaşmıştı.

5400

CEZA GELİYOR

ESPN'in haberine göre NBA yönetimi, Rapaport'a attığı mesajlar ve yaşananlar sonrasında Durant'e 50 bin dolarlık bir ceza vermeye hazırlanıyor.

(NTV SPOR)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSurvivor'da beklenmedik eleme! Ünlü oyuncu gözyaşları içinde veda ettiSurvivor'da beklenmedik eleme! Ünlü oyuncu gözyaşları içinde veda etti
Furkan'ın takımı, Cedi'nin takımını yendiFurkan'ın takımı, Cedi'nin takımını yendi
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
Anahtar Kelimeler:
NBA Kevin Durant
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü geliyor

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü geliyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fatih Terim'e teknik direktörlük teklifi

Fatih Terim'e teknik direktörlük teklifi

Milli maç sonrası Caner'e olay sözler

Milli maç sonrası Caner'e olay sözler

Milliler Letonya'ya takıldı

Milliler Letonya'ya takıldı

Diğer Haberler

Mesajları ifşa olan Kevin Durant'e ceza geliyor

Mesajları ifşa olan Kevin Durant'e ceza geliyor

NBA'de Furkan'ın takımı, Cedi'nin takımını yendi

Furkan'ın takımı, Cedi'nin takımını yendi

Utah Jazz, seriyi Memphis karşısında devam ettirdi

Utah Jazz, seriyi devam ettirdi

Milli oyuncu Ersan İlyasova'yı taşıyan uçak kuş sürüsüne çarptı

Milli oyuncuyu taşıyan uçak kuş sürüsüne çarptı

NBA'de 6 maçtır kazanan Clippers'ı Magic durdurdu

6 maçtır kazanan Clippers'ı Magic durdurdu

Utah Jazz'dan Cleveland'a fark

Utah Jazz'dan Cleveland'a fark

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.