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Yok böyle lezzet! Pastane ustalarını kıskandıracağınız Antakya kömbesi tarifi

24.09.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antakya'nın lezzeti ve kokusu dillere destan kurabiyesi kömbe, özellikle bayram günlerinde olmazsa olmaz ikramlıklar arasında yer alıyor. Kömbeyi bu kadar meşhur ve enfes yapan şey ise içindeki birbirinden özel baharatlar. Karşınızda iştah açıcı kokusuyla ve damaklarda bıraktığı eşsiz lezzetiyle Antakya kömbesi tarifi...

Yok böyle lezzet! Pastane ustalarını kıskandıracağınız Antakya kömbesi tarifi

Antakya'nın meşhur kurabiyesi olan kömbe, daha çok Akdeniz bölgesinde yaygın olsa da ününü her geçen gün arttırıyor. Lezzetinin yanı sıra, içinde yumurta olmadığı için cam kavanozlarda saklandığında 2-3 ay bayatlamaması da en büyük artısı! Peki mis gibi kokusunun bütün evi sardığı ve yiyenlerin bir daha vazgeçemediği bu kömbe nasıl yapılıyor? İşte malzemeleri ve püf noktalarıyla meşhur Antakya kömbesi tarifi...

MEŞHUR ANTAKYA KÖMBESİ TARİFİ

MALZEMELER

Kömbe baharatı için:

  • 1 tatlı kaşığı zencefil

  • 1 tatlı kaşığı mahlep

  • 1 tatlı kaşığı yenibahar

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1 tatlı kaşığı muskat cevizi rendesi

  • 1 tatlı kaşığı toz karanfil

  • 2-3 adet dövülmüş damla sakızı

Püf Noktası: Bu malzemeleri karıştırın ve cam kavanozlarda saklayın. Kömbe yaptığınız zaman bu karışımdan 1 tatlı kaşığı kullanmanız yeterli. Bu baharat karışımını yapmakla uğraşmak istemiyorsanız kömbe baharatını marketlerden ya da aktarlardan da temin edebilirsiniz.

Kömbeler için:

  • 150 gram eritilmiş tereyağı veya margarin

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 1 çay bardağı süt

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 tatlı kaşığı kömbe baharatı

  • 1 çay bardağı ince çekilmiş ceviz içi

  • 2 yemek kaşığı nişasta

  • 3-4 su bardağı tepeleme un

  • 1-2 yemek kaşığı susam

  • Kömbe kalıbı

Püf Noktası: Bütün malzemeler oda sıcaklığında olmalı.

HAZIRLANIŞI

  • İlk önce tereyağı ya da margarini eritip soğuması için bir kenara alın.

  • Soğuduktan sonra içine sıvı yağı ve sütü dökün.

  • Ardından hazırladığınız veya satın aldığınız kömbe baharatından ekleyip iyice karıştırın.

  • Daha sonra un ve susam dışındaki diğer malzemeleri karışıma ilave edin.

  • Ardından unu yavaş yavaş ekleyip yoğurarak ele yapışmayan bir hamur hazırlayın.

  • Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

  • Yuvarladığınız hamurları ilk önce susama batırın sonra da kömbe kalıbına bastırın.

  • Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisinde kömbe kalıbını ters çevirin ve hamurun ayrılmasını sağlayın.

  • Eğer kömbe kalıbınız yoksa hamurları yuvarladıktan sonra üzerlerine bir kaşık yardımıyla hafif bir şekilde bastırarak da şekil verebilirsiniz.

  • Önceden ısıtılmış 170 derece alt-üst ayar fırında 20-25 dakika pişirin.

  • Fırından çıkan kömbeleri soğuduktan sonra nem almayan bir cam kavanozda saklayın. Afiyet olsun!
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