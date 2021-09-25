Yok böyle lezzet! Pastane ustalarını kıskandıracağınız Antakya kömbesi tarifi

Antakya'nın meşhur kurabiyesi olan kömbe, daha çok Akdeniz bölgesinde yaygın olsa da ününü her geçen gün arttırıyor. Lezzetinin yanı sıra, içinde yumurta olmadığı için cam kavanozlarda saklandığında 2-3 ay bayatlamaması da en büyük artısı! Peki mis gibi kokusunun bütün evi sardığı ve yiyenlerin bir daha vazgeçemediği bu kömbe nasıl yapılıyor? İşte malzemeleri ve püf noktalarıyla meşhur Antakya kömbesi tarifi...

MEŞHUR ANTAKYA KÖMBESİ TARİFİ

MALZEMELER

Kömbe baharatı için:

1 tatlı kaşığı zencefil

1 tatlı kaşığı mahlep

1 tatlı kaşığı yenibahar

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı muskat cevizi rendesi

1 tatlı kaşığı toz karanfil

2-3 adet dövülmüş damla sakızı

Püf Noktası: Bu malzemeleri karıştırın ve cam kavanozlarda saklayın. Kömbe yaptığınız zaman bu karışımdan 1 tatlı kaşığı kullanmanız yeterli. Bu baharat karışımını yapmakla uğraşmak istemiyorsanız kömbe baharatını marketlerden ya da aktarlardan da temin edebilirsiniz.

Kömbeler için:

150 gram eritilmiş tereyağı veya margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı kömbe baharatı

1 çay bardağı ince çekilmiş ceviz içi

2 yemek kaşığı nişasta

3-4 su bardağı tepeleme un

1-2 yemek kaşığı susam

Kömbe kalıbı

Püf Noktası: Bütün malzemeler oda sıcaklığında olmalı.

HAZIRLANIŞI