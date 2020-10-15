Meşhur filmdeki kara kedi sahnesi ne anlama geliyordu?

İlk Matrix filminin akılda kalan sahnelerinden biri olan dejavu sahnesinin arka planı gün yüzüne çıktı. Neo koridorda aynı silkinmeyi üst üste iki kez tıpa tıp aynı şekilde yapan bir kara kedi görüp, "Vay, déjà vu,” tepkisini veriyordu. Filmdeki bu özel bağlantı noktası hikayeyi özgün şekilde ivmelendirip izleyenlerin "Matrixte kısa devre" kavramına kısa süreliğine bakmasına olanak tanıyordu.

Serinin, 2003 tarihli Revolutions'ın kaldığı yerden devam edecek yeni filmi Matrix 4 büyük merakla beklenirken Lana Wachowski'nin bu insanları olduğu kadar makinaları da etkileyen deneysel gerçeklik anlatısını nasıl sürdüreceğini görmek ilginç olacak.

Bu kurgu Platon'un, ancak "Seçilmiş'in" gelişiyle ortadan kaldırılabilecek bir sanrı halini anlatan Mağara Alegorisi'ni anıştırıyor. Edindiği bu yeni malumatla Neo ve Nebuchadnezzar gemisindeki birkaç isyancı, sağgörü yetisine sahip sürgün edilmiş bir bilgisayar programı olan Kahin'i ziyaret etmek için Matrix'e giriyor. Görüşme gerçekleştikten sonra Neo, aynı kara kediyi koridordan iki kere geçerken fark ettiğinde déjà vu yaşıyor.