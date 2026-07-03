Meşhur lezzetine ilgi patladı! Sıcaktan bunalan ona koşuyor: Tanesi 75 Lira

Yurt genelinde olduğu gibi Mersin'de de hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Hissedilen sıcaklığın 36 derecelere, nemin yüzde 80'e yaklaştığı kentte meydanlar ve caddelerde insan yoğunluğu azaldı. Serinlemek isteyenler gölgelik alanlara, plajlara ve soğuk içecek satan işletmelere yöneldi.

Ağaç gölgelerinde vakit geçiren vatandaşlar sıcak havadan korunmaya çalışırken, sahil kesiminde denize girenlerin sayısı arttı.

Özellikle Mersin'in yaz aylarında vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan, nişastadan hazırlanan jölemsi küplerin üzerine rendelenmiş buz, gül şerbeti ve pudra şekeri eklenerek hazırlanan ‘bici bici' ile süt, muz, çilek, dondurma ve çeşitli meyvelerle hazırlanan ‘atom' tatlısı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, serinlemek için bu lezzetleri tüketmeyi tercih etti.

"KLİMA YOKSA EVİN İÇİNDE DURULMUYOR"

Serinlemek için gölgelik alanlarda oturan vatandaşlardan Bedirhan Aydın, "İnsanlar sıcaktan bunalıyor. Şu an hava durumuna baktım, 38 derece. Gece de aynı şekilde, klima veya vantilatör yoksa evin içinde durulmuyor" dedi.

Tatlı ve meşrubat satan işletmeci Ömer Ak ise, artan sıcaklar nedeniyle soğuk içeceklere yoğun ilgi olduğunu söyledi. Ak, "Sıcaklardan dolayı işlerimiz daha da arttı. Atom ve bici bici sıcaklardan dolayı daha çok satılıyor. Sade bici bicinin fiyatı 75 lira, meyveli olanı 100 lira, atom ise 80 lira" diye konuştu.