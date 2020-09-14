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Meşhur pizzacılara fark atacaksınız! Bilmeniz gereken 6 sır

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Meşhur pizza restoranlarında ayıla bayıla yediğimiz pizzalar nasıl yapıyor diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Sizin için onların sırlarını öğrendik. Uygulayın eminiz bir daha sipariş vermeyecek evde hazırlayacaksınız.

Meşhur pizzacılara fark atacaksınız! Bilmeniz gereken 6 sır

Evde lezzetli pizza yapmanın birkaç püf noktasını bir araya getirdik.

SIR 1: UYGUN HAMUR YOĞURMA TEKNİĞİ

900 gram un
10 gran yaş maya
0,5 litre su
10 gram zeytinyağı
20 gram ince öğütülmüş deniz tuzu

Hamurun daha hafif ve kabarık olması için unu eleyin. Bir kasede taze mayayı soğuk suya ufalayın ve tamamen eriyene kadar karıştırın. Unun yarısını yavaş yavaş ekleyin ve topaklanmayı önlemek için iyice karıştırın. Ardından kalan un ve tuzu yoğurun.

SIR 2: ZEYTİNYAĞI

Daha elastik bir hamur yapmak için zeytinyağını un karışımına eklemek daha iyidir. Her şeyi iyice yoğurun. Hamuru temiz bir çalışma yüzeyine aktarın ve artık yapışkan olmayana kadar yoğurun.

SIR 3: HAMURU ELLE AÇMA

Hamuru birkaç parçaya bölün ve yaklaşık 1 saat oda sıcaklığında kabarması için bırakın. Hamurun hacminin iki kat artmasına izin verin.
El ile çalışarak, hamuru olabildiğince ince açın. Hamurun üzerine biraz un serpin ve ortadan dışarıya doğru yavaşça germeye başlayın. Kenarları dışarı iterken ortayı tutmak en iyisidir. Bir kabuk oluşturmak için kenarları biraz daha kalın yapın.

SIR 4: PİZZA HAMURUNU GEVREK YAPMAK

Bir fırın tepsisine zeytinyağı sürün ve hamurun tavaya yapışmasını önlemek için un serpin. Seçilen malzemeleri hamurun üzerine yayın ve önceden ısıtılmış fırında (180-200 derece) yaklaşık 10 dakika pişirin.

SIR 5: SOSUN HAZIRLANMASI

Ortalama bir pizza için en fazla 3 yemek kaşığı sos ekleyin. Sos için geleneksel domates salçası kullanmak zorunda değilsiniz. Krem peynir veya humus da pizzanıza pizzanıza çok iyi uyum sağlayacaktır. Sosun kıvamını izleyin; sıvı olmamalıdır, aksi takdirde hamur çok ıslanır.

SIR 6: MALZEME SEÇİMİ

Bir pizza için 4'ten fazla malzeme kullanmayın. Sadece tek bir üst malzeme tabakası olmalı ve 1 cm'den daha kalın olmamalıdır. Üst kata peynir rendesi serpileceği için hamur yüzeyine peynir koymamalısınız.

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