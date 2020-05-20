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Meşhur rolleri kaçıran ünlü oyuncular

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Reddettikleri roller yüzünden derin bir pişmanlık yaşayan ünlüler ve geri çevirdikleri roller.

Bazı roller oyuncuları dünya çapında üne kavuşturabiliyor. Örneğin Grinin Elli Tonu serisinin yıldızı Dakota Johnson o isimlerden biri. Oysa rol önce Emilia Clarke'a teklif edişmişti ancak o, rolü kabul etmemişti.

Teklif edildiği halde reddettiği rol, filmin dünya çapında ses getirmesiyle birlikte en meşhur rollerden biri haline gelince ve film, oyuncuların adıyla anılınca, ünlülerin yaşadığı pişmanlığı tahmin etmek zor değil. İşte solda rolü kabul eden oyuncular ve sağda eğer kabul etseydi nasıl görüneceğini merak ettiğimiz oyuncular...

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