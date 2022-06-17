Mesleği herkesi şaşırttı! Ölen kadınlarla cinsel ilişkiye giriyor, üzerine bir de para kazanıyor

Malavi ülkesinde kadınların temizlenmesi için oldukça tuhaf bir uygulama kabul edilmiş durumda. BBC’den Ed Butler’in haberine göre halk arasında “sırtlan” adı verilen bir meslek grubu bulunuyor ve bu mesleğe üye olan erkekler ölen ya da kürtaj yaptıran kadınlarla cinsel ilişkiye giriyor. Kadınlarla cinsel ilişkiye girerek onların temizlenmesine yardımcı olduğunu dile getiren sırtlanlar bu uygulama için aile üyelerinden ücret talep ediyor.

ÇOCUKLARININ SAYISINI BİLMİYOR

40 yaşında olduğu tahmin edilen Anvia isimli adam uzun yıllardır sırtlan olarak çalışıyor. Malavi’nin Nsanje bölgesindeki bir köyde yaşayan Anvia, iki karısı ve 5 çocuğu olduğunu anlattı. Eşlerinin mesleğini bildiğini dile getiren Anvia şimdiye kadar 104 kadınla beraber olduğunu itiraf etti. Anvia cinsel ilişki yaşadığı kadınların hamile kalıp kalmadığını bilmediği için çocuk sayısının da belirsiz olduğunu söyledi.

ÜCRETLERİ: 7 İLA 10 DOLAR

Nsanje bölgesinde kendisi gibi 10 sırtlan daha bulunduğunu belirten Anvia, kadınlarla cinsel ilişkiye girmek için 7 ila 10 dolar arasında değişen bir ücret aldıklarını söyledi.



