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Kendi tecavüzcüsüne nafaka ödüyor! Kızını kaybeden anne olanlara inanamıyor

16.06.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'den Crysta Abelseth, 16 yıl önce John Barnes isimli adam tarafından tecavüze uğradı. Olayın ardından hamile kalan genç kadın, bir kız bebek dünyaya getirdi. John Barnes, kızının varlığından haberdar olunca velayetini almayı başardı. Abelseth şimdi tecavüzcüsüne kızı için nafaka ödüyor.

Kendi tecavüzcüsüne nafaka ödüyor! Kızını kaybeden anne olanlara inanamıyor

30 yaşındaki Crysta Abelseth, yıllar önce şimdi 46 yaşında olan John Barnes tarafından tecavüze uğradı. Onu evine bırakmayı teklif eden ancak bunun yerine kendi evine götürüp bir kanepede tecavüz ettiği kokrunç olayda Abelseth hamile kaldı.

DOĞURMAYA KARAR VERDİ

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Genç kadın çocuğu doğurmaya karar verdi ve insanlara eskide kalan bir erkek arkadaşından olduğunu söyledi. Ancak 2010 yılında, kızı 5 yaşına geldiğinde Barnes onun kendi kızı olduğunu fark etti. Emniyet teşkilatıyla çalışan bir dijital markalaşma sitesine sahip olan Barnes, o zamandan beri velayet haklarını elde etmek için mücadele ediyordu.

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SUÇLANMADI

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Crysta tecavüzü 2015'te bildirdi. Cinsel birliktelikleri rızaya dayalı gerçekleşseydi bile devletin belirlediği rıza yaşı 17 olduğu için Barnes suçlu bulunmalıydı. Ancak bildirinin üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen devlet hala onu suçlamadı. Çocukları, tecavüz sonucu dünyaya gelmesine rağmen mahkeme Barnes'a yarı yarıya velayet hakkı tanıdı. Crysta, kızını 16 yaşına kadar tek başına büyüttüğü için onun velayet hakları feshedildi.

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KIZINI ALMAK İÇİN SAVAŞIYOR

Şimdi hiçbir velayeti olmayan Crysta, kızını geri almak için savaşıyor ve tecavüz raporunun Tangipahoa Bölgesi Şerif Ofisi tarafından tam olarak araştırılmadığını iddia ediyor. Genç kadın bu süreçte, Barnes'ın adalet sistemiyle bağlantıları olduğunu söyleyerek kendisini defalarca tehdit ettiğini, bu yüzden kızını istediği zaman götürebildiğini söyledi.


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