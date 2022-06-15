Canına tak etti! Eşinin onunla cinsel birlikteliğe girmemek için sunduğu sebeplerin sayfa sayfa listesini çıkardı

Bir TikTok kullanıcısı, eşinin kendisiyle cinsel birliktelik kurmayı uzun süre reddetmesi üzerine kendisine sunduğu fikirleri not etti. Oluşan uzun listeyi sosyal medya hesabında paylaşan adam, gönderisiyle büyük ilgi topladı.

UZUN VE KABARIK BİR LİSTE

Uzun ve kabarık liste, geçen hafta birlikte olmuş olmaları, cinsellik değil sarılmak istemesi ve şişkin hissetmesi gibi maddeler içeriyordu. Aynı zamanda yeni yıkandığı günlerde cinsel ilişkiye girmekten kaçınmaya da hevesli görünüyordu.

SAAT VE SICAKLIK BİLE ETKİLİYOR

Aynı zamanda şişkinlik hissettiğinde, sırt ağrısı çektiğinde, enerjisi yoksa veya çok yorgunsa da bazı yatak odası eylemlerini reddediyordu. Günün hangi saatinde eşinin talepte bulunduğu da bir faktördü. Saatin çok erken veya çok geç olup olmadığına göre de pek hevesli olmuyordu. Aynı şey oda sıcaklığı için de geçerliydi ve çok sıcak veya çok soğuk olduğunda da hayır diyordu.

''SEBEBİ BAŞKA BİR ŞEY OLABİLİR''

Reddetmenin diğer nedenleri arasında, eşinin fazla sarhoş olması ya da bir açıklaması olmayan çocuklar ifadesi de olabiliyordu. Birçok kişi listeyi komik bulurken birçoğu da adamı anlayabiliyordu. Kimileri ise gerçek sebebin başka bir şey olabileceğini düşündüklerini söyleyerek adamı düşünmeye davet etti.



