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Meslek lisesi öğrencileri film setlerinde yapılan makyajı uygulamalı öğreniyor

AA AA
07.03.2024 11:03
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Bursa'daki Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitimlerine devam eden öğrenciler, saç ve cilt bakımı, masaj gibi uygulamaların yanı sıra bilim kurgu filmlerinin setlerinde yapılan karakter makyajını da öğrenerek mesleğe hazırlanıyor.

Yıldırım ilçesindeki okul, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Gıda Teknolojisi, Halkla İlişkiler, Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri, Grafik ve Fotoğraf, El Sanatları Teknolojisi alanlarında 760 öğrenciyle faaliyetini sürdürüyor.

Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri Alanındaki 150 öğrenci, derslerinin çoğunu uygulama atölyelerinde geçiriyor. Öğrenciler, 12. sınıfta haftanın belirli günlerinde güzellik merkezlerinde ve kuaförlerde staj yapıyor.

İleri makyaj teknikleri, cilt bakımı, saç kesimi ve günlük masaj uygulamaları, saç şekillendirme ve renklendirme gibi konularda 4 yıl uygulamalı eğitim gören öğrenciler, iş yeri açma belgesi almaya hak kazanarak ustalık düzeyinde mezun oluyor.

Öğrencilere farklı bir pencere açmak isteyen okul yönetimi, uygulamalı eğitime karakter makyajı dersini ekledi. Avatar gibi bilim kurgu filmi karakterleri, cadı, yaralı yüzler gibi ileri makyaj tekniklerini uygulamalı öğrenen öğrenciler, mezun olduktan sonra setlerde de çalışabilmek için deneyim kazanıyor.

Okul müdürü Mediha Karasu, AA muhabirine, Güzellik Hizmetleri Alanı öğrencilerinin 4 yıl boyunca zorlu eğitimlerden geçtiğini söyledi.

Mezunların kalifiye eleman olarak sektörde iş imkanı bulduklarını belirten Karasu, "Öğrencilerimizin ileri makyaj tekniklerini kullanarak yaptığı makyajlar profesyonelleri aratmıyor. İleri makyaj tekniklerini uygulayarak sahne sanatlarında yer alabilecek nitelikte öğrencilerimiz var. Öğrencilerimiz gösteri amaçlı şovlara katılabiliyorlar. Yarışmalara katılıp güzel dereceler ve başarılar da elde ediyorlar. Bizleri hem mutlu ediyorlar hem de gururlandırıyorlar." diye konuştu.

"KADINLAR VAR OLDUĞU SÜRECE ASLA ÖLMEYECEK BİR MESLEĞİ ÖĞRETİYORUZ"

Alanda görevli öğretmen Dilek Yurtoğlu da öğrencilerin 4 yıl boyunca saç, cilt ve deri yapıları gibi konularda detaylı eğitim aldığını vurguladı.

Öğrencilerin son sınıfa geldiklerinde ise ağırlıklı olarak ileri makyaj tekniklerini uygulamalı gördüğünü bildiren Yurtoğlu, güzellik merkezleri, güzellik salonları, estetisyen, kuaför gibi işletmelerde aranan eleman niteliğinde mezun olduklarını aktardı.

Sektör olarak geniş bir alana hitap ettiklerini dile getiren Yurtoğlu, "Kadınlar var olduğu sürece asla ölmeyecek bir mesleği öğretiyoruz. Her anlamda, her yerde rahatlıkla öğrencilerimiz iş bulabiliyor. Hastaneler dahil birçok yerde rahatlıkla iş bulabiliyorlar. Genel olarak öğrencilerin altyapısını oluşturuyoruz. Buradan çıkan öğrencilerimiz her türlü iş deneyimine sahip olarak çıkmış oluyor." ifadelerini kullandı.

11. sınıf öğrencisi Ceylin Naz Ulukök, küçük yaşlardan itibaren güzellik ve saç bakımı mesleğine ilgi duyduğu için bu bölümü tercih ettiğini belirtti.

Uygulamalı derslerde karakter makyajlarını severek yaptığını, yeteneklerini daha da geliştirerek mezun olmayı hedeflediğini anlatan Ulukök, şunları kaydetti:

"Cilt bakım eğitimleri alanında ders görüyoruz. Saç şekillendirme ve saç kesme eğitimleri alıyoruz. Bunun yanı sıra ileri makyaj teknikleri dersimiz de oluyor. Bu uygulamaları arkadaşlarımızla beraber karakter makyajları, yara makyajları olarak gerçekleştiriyoruz. Son uygulama dersinde Avatar karakterini yansıttım. Yaklaşık bir saatimi aldı. Yaptığım işi seviyorum. Verdiğim değer, yaptığım işlerle de ortaya çıkıyor."

Aynı sınıftan Gamze Öztürk ise bölümünü ve işini sevdiğini, uygulamaları keyif alarak yaptığını ifade etti.

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Bursa makyaj öğrenci

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