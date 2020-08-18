Messi, Barcelona'dan ayrılıyor mu? Başkan resmen açıkladı!

Barcelona'da Bayern Münih'e karşı alınan 8-2'lik mağlubiyetin yankıları sürüyor. Teknik Direktörlük koltuğuna Koeman'ı getiren Katalanlarda tek soru Messi'nin takımdan ayrılıp ayrılmayacağı... Başkan Bartomeu yaptığı açıklamada bu konuya son noktayı koydu.
Barcelona Başkanı Bartomeu, "Messi takımda kalacak ve kariyerini burada tamamlayacak. Kulüpte süresini doldurmuş bazı oyuncularla yollarımızı, onları onurlandırarak ayıracağız.Büyük bir değişim bizleri bekliyor. Bu değişimde Messi, anahtar rolde olacak." dedi.
İstifa sorusu üzerine konuşan Bartomeu, "İstifa en kolay şey. Ancak benim Barcelona'ya karşı sorumluluklarım var ve istifa etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.
Galatasaraylı eski yıldız, Fenerbahçe ile anlaştı!
Galatasaray'da Fatih Terim krizi!
Dünya devinden Abdülkadir'e rekor teklif!
Falcao, Aslan Park'ı gezdi! İşte o görüntüler...
Verdiği transparan pozuyla görenleri büyüledi...
Eljif Elmas'a yeni sözleşme!
Trabzonspor'dan orta sahaya sambacı
İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları
Sosa resmen Fenerbahçe'de!
Çebi'den Cengiz'e, Mensah göndermesi!
İlyas Namoğlu, hayatını kaybetti
Dünya devi, koronavirüs nedeniyle 44 milyon avro zararda
Okuyucu Yorumları 0 yorum