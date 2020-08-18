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Messi, Barcelona'dan ayrılıyor mu? Başkan resmen açıkladı!

İSPANYA HABERLERİ  | 18.08.2020 21:57 | Son Güncelleme

Barcelona Başkanı Bartomeu, Messi'nin takımda kalıp kalmayacağı hakkında açıklamalarda bulundu.

Messi, Barcelona'dan ayrılıyor mu? Başkan resmen açıkladı!

Barcelona'da Bayern Münih'e karşı alınan 8-2'lik mağlubiyetin yankıları sürüyor. Teknik Direktörlük koltuğuna Koeman'ı getiren Katalanlarda tek soru Messi'nin takımdan ayrılıp ayrılmayacağı... Başkan Bartomeu yaptığı açıklamada bu konuya son noktayı koydu.

"MESSİ TAKIMDA KALACAK"

Barcelona Başkanı Bartomeu, "Messi takımda kalacak ve kariyerini burada tamamlayacak. Kulüpte süresini doldurmuş bazı oyuncularla yollarımızı, onları onurlandırarak ayıracağız.Büyük bir değişim bizleri bekliyor. Bu değişimde Messi, anahtar rolde olacak." dedi.

"İSTİFA ETMEYECEĞİM"

İstifa sorusu üzerine konuşan Bartomeu, "İstifa en kolay şey. Ancak benim Barcelona'ya karşı sorumluluklarım var ve istifa etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.


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