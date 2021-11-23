Messi: Barcelona'ya elbette geri döneceğim

Sezon başında Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye transfer olan Lionel Messi, İspanya'dan Marca'ya özel açıklamalarda bulundu. Arjantinli yıldız PSG'de mutlu olduğunu ve Fransa'daki hayata uyum sağladığını ifade etti.

Messi, Barcelona'dan ayrılış sürecine dair "Bana Barcelona'dan ayrılmam gerektiğini söylediler ve ayrıldım. Bunun başka bir açıklamasını yapamam." ifadelerini kullandı.

Xavi'nin Barcelona teknik direktörlüğüne getirilişini yorumlayan Messi "Xavi, Barcelona'nın evladı. Orada yaşadı ve büyüdü. Barcelona'nın her şeyini biliyor ve başarının nasıl kazanılacağının da farkında. Dani Alves'in de geri dönüşü çok önemli. Hem saha içinde hem saha dışında genç kadroya öğreteceği çok şey var." sözlerini kullandı.

Barcelona'ya olası geri dönüşü sorusuna "Futbolcu olarak mı?" cevabını veren Messi sözlerine şu şekilde devam etti;

"Açıkçası Barcelona'ya elbette geri döneceğim. Bu büyük kulübe katkıda bulunmak istediğimi defalarca açıkladım. Bunun ne zaman gerçekleşeceği hakkında pek bir şey bilmiyorum ama Barcelona'ya mutlaka geri döneceğim. Şu anda orada futbol oynamasam da büyük bir taraftarıyım. Kalbim her zaman Barcelona ile birlikte."

