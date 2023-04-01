Messi, Barcelona'ya geri dönüyor! Fransızlar sözleşmesinin detaylarını bile duyurdu...

Uzun yıllar İspanyol devi Barcelona'da forma giymesinin ardından Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in yolunu tutan Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi için ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmiyordu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Messi'nin yeni adresi duyuruldu.

"GERİ DÖNEBİLMESİ İÇİN İLK ADIMI BEN ATACAĞIM"

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez ise "Messi ile dostluğum ve çok fazla iletişimim var. Eğer takıma geri dönerse, şu andan itibaren imza atana kadar çok süre var. Geri dönüşü görmek isteyeceğim ilk şey olurdu. Ama önümüzdeki ay iki kupa için mücadele edeceğiz ve bunun hakkında konuşmanın zamanı değil" şeklinde konuştu. Başarılı teknik adam sözlerini, "Eğer geri dönmek istiyorsa, onu dinleyeceğiz. Geri dönebilmesi için ilk adımı ben atacağım." ifadeleriyle tamamladı.

FRANSIZLAR DUYURDU!

Le Parisien'in haberine göre Barcelona'nın Messi ile anlaşma sağladığı teklif...

• Maksimum 10 milyon euro brüt maaş

• Sponsor gelirlerinden pay

• Bilet gelirlerinden pay

• Satılacak Messi formalarının gelirinden pay



