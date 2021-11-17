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Messi, Barcelona'ya geri mi dönüyor?

17.11.2021 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dani Alves'in imza töreninde açıklamalarda bulunan Barcelona Başkanı Joan Laporta, Lionel Messi ve Andres Iniesta'nın takıma geri döneceğine yönelik iddialara, "Bu ihtimali reddetmiyorum" şeklinde cevap vererek açık kapı bıraktı.

Messi, Barcelona'ya geri mi dönüyor?
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Xavi'nin teknik direktör olarak göreve gelmesinin ardından eski futbolcusu Dani Alves'i kadroya katan Barcelona'da Lionel Messi ve Andres Iniesta'nın da takıma geri dönebileceğine yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Dani Alves'in imza töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Barcelona Başkanı Joan Laporta, Messi ve Iniesta'nın takıma geri dönmeleri ile ilgili açık kapı bıraktı.

"HER ZAMAN AKLIMIZDALAR"

İki futbolcunun Katalan ekibine geri dönme ihtimallerini reddetmediğini söyleyen Laporta, Messi ve Iniesta'nın kulüp tarihinin önemli futbolcuları olduğunun altını çizerek, "Bunu reddetmiyorum. Dani ile bu oldu. Ve ona teşekkür etmek istiyorum çünkü kulübün durumunu gördü ve yardıma gelmek istedi. Onlar bu kulübü büyük yapan insanlar. Messi ve Iniesta muhteşem futbolcular, geleceği tahmin edemiyorum, onlar her zaman aklımızdalar. Şu anda başka kulüplerle sözleşmeleri var ve buna saygı duymak zorundayız ancak Hayatta neyin ne olacağını bilemezsiniz." ifadelerinde bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Lionel Messi
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