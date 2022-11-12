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Messi Dünya Kupası'nda rekor peşinde

12.11.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'daki Dünya Kupası'nda Arjantin'in yıldızı Lionel Messi rekor peşinde olacak.

Messi Dünya Kupası'nda rekor peşinde

Katar'da düzenlenecek 2022 DÜnya Kupası öncesi favoriler arasında gösterilen Arjantin Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı. Tarihinde 3. kez şampiyonluğa ulaşmaya çalışacak olan Arjantin Milli Takımı'nda Messi kadroda yer aldı.

MESSİ VE DYBALA KARARI

C Grubu'nda Suudi Arabistan, Meksika ve Polonya ile mücadele edecek Arjantin'in 26 kişilik kadrosunda sakatlıkları bulunan Paulo Dybala ve ve Lionel Messi de yer aldı.

ARJANTİN'İN KADROSU

Kaleciler: Emiliano Martinez (Aston Villa), Franco Armani (River Plate) and Geronimo Rulli (Villarreal)

Savunma: Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Atletico Madrid), German Pezzella (Real Betis), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolas Otamendi (Benfica), Lisandro Martinez (Manchester United), Juan Foyth (Villarreal), Nicolas Tagliafico (Lyon), Marcos Acuna (Sevilla)

Orta saha: Leandro Paredes (Juventus), Guido Rodriguez (Real Betis), Enzo Fernandez (Benfica), Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alejandro Gomez (Sevilla), Alexis Mac Allister (Brighton & Hove Albion)

Forvet: Paulo Dybala (Roma), Lionel Messi (Paris Saint-Germain), Angel Di Maria (Juventus), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Joaquin Correa (Inter), Lautaro Martinez (Inter), Julian Alvarez (Manchester City).

REKOR PEŞİNDE

Arjantin'in süperstarı Lionel Messi, Katar'da gerçekleştirilecek olan Dünya Kupası'nda yeni bir rekor kırmaya hazırlanıyor. 35 yaşındaki futbolcu, şimdiye kadar Kupa 1'de 4 kez boy gösterirken, tam 19 maçta sahne aldı. Eğer Messi, 6 maçta forma giyerse Alman Lothar Matthaeus'un rekoruna ortak olacak. Yani tecrübeli oyuncunun, rekoru egale edebilmesi için yarı finale gelmesi yeterli. Olası bir üçüncülük veya final maçında da Arjantinli, sahada yer alırsa kupa tarihinde en çok maça çıkan oyuncu olarak kayıtlara geçecek.

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