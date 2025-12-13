Messi, Hindistan'da ölümden döndü! Binlerce kişi sahaya indi, canını zor kurtardı

Futbol tarihinin en iyisi olarak gösterilen messi" style="color:#ff0000">Lionel Messi'nin büyük heyecanla başlayan Hindistan turu, daha ilk durağında tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. Batı Bengal eyaletinde hayranlarıyla buluşması beklenen etkinlik, Messi'ye duyulan büyük sevginin kontrolsüz bir öfkeye dönüşmesine sahne oldu.

10 DAKİKA GÖRÜNDÜ, KIYAMET KOPTU!

Binlerce Hintli futbolsever, bilet alıp saatlerce stadyumda Messi'nin çıkışını bekledi. Ancak organizasyondaki aksaklıklar ve Messi'nin sahada yalnızca 10 dakika kalması bardağı taşıran son damla oldu.

Arjantinli yıldızı yeterince göremeyen ve kandırıldıklarını düşünen binlerce taraftar, bir anda güvenliği aşarak sahaya indi. Öfkeli kalabalık sahaya şişe yağdırırken, stadyum koltuklarına ve zeminine büyük zarar verdi. Salt Lake Stadyumu'ndaki görüntüler, bir futbol etkinliğinden çok savaş alanını andırdı.

BAŞBAKAN ŞOKTA: "ÇOK RAHATSIZ OLDUM"

Olayların kontrolden çıkması üzerine Batı Bengal Eyaleti Başbakanı Mamata Banerjee, resmi hesabından bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Yaşananlardan dolayı utanç duyduğunu belirten Banerjee, "Bugün Salt Lake Stadyumu'nda kontrolden çıkan olaylardan ötürü çok rahatsız ve şok oldum" diyerek kamuoyundan özür diledi.

FATURA ORGANİZATÖRE KESİLDİ: KELEPÇE TAKILDI!

Kaosun ardından güvenlik güçleri harekete geçti ve faturayı organizasyon şirketine kesti. Etkinliğin organizatörü Shatadru Dutt, meydana gelen kargaşa ve güvenlik zafiyeti nedeniyle tutuklandı.

Olaylı başlayan turun Haydarabad, Mumbai ve Yeni Delhi ayaklarının iptal edilip edilmeyeceği ise merak konusu oldu.