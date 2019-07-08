Beşiktaş'ın yıldızına ölüm tehdidi

Copa America'da Arjantin ile Şili arasındaki üçüncülük maçına Beşiktaşlı Gary Medel ile Lionel Messi'nin kavgası damga vurmuştu.

Bir pozisyon sonrası birbirine giren Medel ve Messi'yi takım arkadaşları sakinleştirmeye çalışırken, hakem iki futbolcuyu da kırmızı kartla oyun dışına göndermişti.

Maç sonrası açıklama yapan Messi, "O pozisyonda kırmızı kart çok ağır bir karardı. Turnuva boyunca bize çok saygısızlık yapıldı ve bunun bir parçası olmak istemezdim. Seremoniye bu yüzden çıkmadım" derken, Gary Medel ise "Messi’ye haklı, o pozisyonda sarı bile görmemeliydik diye düşünüyorum. Sadece biraz itiştik. O kadar" ifadelerini kullanmıştı.

Maçtaki bu kavga dünya gündemine otururken, Medel'in eşi ve çocuklarına yönelik küfürlü mesajların yanı sıra çok sayıda ölüm tehdidi aldığı da ortaya çıktı.

