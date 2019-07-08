Mynet Trend

Beşiktaş'ın yıldızına ölüm tehdidi

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 08.07.2019 10:04 | Son Güncelleme

Copa Amerika’daki Arjantin-Şili mücadelesinde çıkan Medel - Messi kavgası maçın önüne geçmişti. Olay sonrası Beşiktaşlı Medel, çok sayıda ölüm tehdidi aldı.

Beşiktaş'ın yıldızına ölüm tehdidi

Copa America'da Arjantin ile Şili arasındaki üçüncülük maçına Beşiktaşlı Gary Medel ile Lionel Messi'nin kavgası damga vurmuştu.

Bir pozisyon sonrası birbirine giren Medel ve Messi'yi takım arkadaşları sakinleştirmeye çalışırken, hakem iki futbolcuyu da kırmızı kartla oyun dışına göndermişti.

mm3

Maç sonrası açıklama yapan Messi, "O pozisyonda kırmızı kart çok ağır bir karardı. Turnuva boyunca bize çok saygısızlık yapıldı ve bunun bir parçası olmak istemezdim. Seremoniye bu yüzden çıkmadım" derken, Gary Medel ise "Messi’ye haklı, o pozisyonda sarı bile görmemeliydik diye düşünüyorum. Sadece biraz itiştik. O kadar" ifadelerini kullanmıştı.

Maçtaki bu kavga dünya gündemine otururken, Medel'in eşi ve çocuklarına yönelik küfürlü mesajların yanı sıra çok sayıda ölüm tehdidi aldığı da ortaya çıktı.

Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...
Caroline Wozniacki'nin çıplak fotoğrafları ortalığı karıştırdıCaroline Wozniacki'nin çıplak fotoğrafları ortalığı karıştırdı
Medel ile Messi birbirine girdiMedel ile Messi birbirine girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Lionel Messi Beşiktaş Gary Medel

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli yağışlar geliyor

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli yağışlar geliyor

Herkes bunu konuşuyor! Bir kent tedirgin

Herkes bunu konuşuyor! Bir kent tedirgin

Diriliş Osman'ın yayınlanacağı kanal belli oldu! Flaş açıklama

Diriliş Osman'ın yayınlanacağı kanal belli oldu! Flaş açıklama

Genç kadının o pozları ülkeyi ayağa kaldırdı!

Genç kadının o pozları ülkeyi ayağa kaldırdı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Beşiktaş kongre üyesinin feci ölümü

Beşiktaş kongre üyesinin feci ölümü

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ünlü futbolcudan kadın muhabire öpücük

Ünlü futbolcudan kadın muhabire öpücük

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyaca ünlü tenisçi Caroline Wozniacki'nin çıplak fotoğrafları ortalığı karıştırdı

Caroline Wozniacki'nin çıplak fotoğrafları ortalığı karıştırdı

Beşiktaş'ın yıldızı Gary Medel ile Messi birbirine girdi

Medel ile Messi birbirine girdi

Fenerbahçe Beko, Nando De Colo'yu resmen açıkladı

Fenerbahçe, Nando De Colo'yu resmen açıkladı

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Kolarov, Roma ile 'ayrılık konuşması' yaptı

Kolarov transferinde flaş gelişme

Nejat İşler, Gümüşlükspor için yeniden kolları sıvadı

Nejat İşler'den yeni proje

Phillip Cocu, Derby County'nin başına geçti

Phillip Cocu'nun yeni takımı belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.