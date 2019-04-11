Messi kanlar içinde yerde kaldı!

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yarı final ilk maçlarıyla devam etti.
İspanyol ekibi Barcelona deplasmanda İngiliz devi Manchester United'a konuk oldu.
Mücadelenin 29. dakikada Chris Smalling ile ikili mücadeleye giren Messi bir anda kendisini yerde buldu.
Uzun süre yerden kalkamayan Arjantinli süper yıldızın yüzü kanlar içinde kaldı.
Messi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından oyuna devam etti.
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