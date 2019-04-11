Mynet Trend

Messi kanlar içinde yerde kaldı!

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 11.04.2019 09:10 | Son Güncelleme

Manchester United ile Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Lionel Messi hayranlarını korkuttu. Arjantinli süper yıldız, Smalling'in müdahalesi sonrası kanlar içinde yerde kaldı.

Messi kanlar içinde yerde kaldı!

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yarı final ilk maçlarıyla devam etti.

6

İspanyol ekibi Barcelona deplasmanda İngiliz devi Manchester United'a konuk oldu.

3

Mücadelenin 29. dakikada Chris Smalling ile ikili mücadeleye giren Messi bir anda kendisini yerde buldu.

1

Uzun süre yerden kalkamayan Arjantinli süper yıldızın yüzü kanlar içinde kaldı.

4

Messi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından oyuna devam etti.

0

2

5

Çiğ domuz eti yiyen adamın vücudundan yüzlerce solucan yumurtası çıktıÇiğ domuz eti yiyen adamın vücudundan yüzlerce solucan yumurtası çıktı
Herkes voleybolcu diye biliyordu ama... İşte gerçek!Herkes voleybolcu diye biliyordu ama... İşte gerçek!
Ronaldo Stadı geliyor!Ronaldo Stadı geliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Lionel Messi Barcelona Manchester United

En Çok Okunan Trend Haberler

Ankara'da köpekleri katleden şüpheliler güvenlik kamerasında

Ankara'da köpekleri katleden şüpheliler güvenlik kamerasında

Herkes voleybolcu diye biliyordu ama... İşte gerçek!

Herkes voleybolcu diye biliyordu ama... İşte gerçek!

Bulunan fosiller yeni bir insan türüne ait!

Bulunan fosiller yeni bir insan türüne ait!

Cansız mankene 'taciz'e adli kontrol

Cansız mankene 'taciz'e adli kontrol

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım yorumu!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Rum asıllı futbolcu camide katledilen Müslümanları unutmadı

Rum asıllı futbolcu camide katledilen Müslümanları unutmadı

David Beckham'a unutulmaz şaka

David Beckham'a unutulmaz şaka

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Herkes voleybolcu diye biliyordu ama... İşte gerçek!

Herkes voleybolcu diye biliyordu ama... İşte gerçek!

Ronaldo Stadı geliyor!

Ronaldo Stadı geliyor!

Yerel seçimlerde kendisine çıkan oy için Pascal Nouma sosyal medyadan cevap verdi

Sandıktan o futbolcunun adı çıktı

Ajaxlı golcü David Neres DM'den tek mesajla Alman modeli kaptı!

DM'den tek mesajla Alman modeli kaptı!

Ünlü hakemden çarpıcı karar!

Ünlü hakemden çarpıcı karar!

Hikmet Karaman'dan Sapunaru'ya şık çalım

Hikmet Karaman Messi'ye özendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.