Messi, küçük dilini yutacak! Lewandowski Barcelona'ya geliyor

Sky Sports'un haberine göre, Bayern ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Polonyalı yıldız, sözleşme bitiş tarihini beklemeden ayrılmak istiyor. Kariyerinde yeni bir meydan okuma aradığı belirtilen Lewandowski'nin yeni adresinin ise Barcelona olacağı belirtildi. Katalan ekibinin Lewandowski ile 3 yıllık anlaşmaya imza atacağı ifade edildi.

Bild'in haberine göre ise Bayern Münih, sözleşme uzatmayı düşünmeyen Lewandowski'yi, 35-40 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında satmayı planlıyor. Barcelona'nın ise bu bonservis miktarını ödemeye hazır olduğu belirtiliyor.

33 yaşındaki yıldız, bu sezon Bayern Münih adına çıktığı tüm kulvarlarda toplam 50 gole imza attı.

Bayern Münih'in CEO'su Oliver Kahn, daha önce yaptığı açıklamada Lewandowski'nin bu yaz Allianz Arena'dan ayrılmayacağını söylerken "Sezon başına 30 ila 40 gol atan bir oyuncuyu satmak aptallık olur. Önümüzdeki haftalarda geleceği hakkında konuşacağız" ifadelerini kullanmıştı. (Bein Sports)



