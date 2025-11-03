"Messi mi daha iyi sen mi?" Cristiano Ronaldo yıllardır beklenen soruya ilk kez cevap verdi!

İlerleyen yaşına rağmen Suudi Arabistan'da gollerine son sürat devam eden Cristiano Ronaldo, kendi YouTube programında Messi kıyasına noktayı koydu. Kendisinin Messi'den iyi olduğunu ilk kez söyleyen Ronaldo'nun sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"MESSI Mİ, SEN Mİ DAHA İYİSİN?"

Programda kendisine sorulan "Messi'nin senden daha iyi olduğunu söylüyorlar, sen ne düşünüyorsun?" sorusuna ilk kez bu kadar net cevap veren Cristiano Ronaldo şu sözleri kullandı:

"Messi'nin benden daha iyi olduğu görüşüne katılmıyorum. Bu konuda alçakgönüllü olmayacağım."

WAYNE ROONEY'YE DE CEVAP VERDİ

Wayne Rooney ile tartışmaları hakkında da konuşan Ronaldo, "Rooney, Messi'nin senden daha iyi olduğunu düşündüğünü söyledi. Sen ne düşünüyorsun?" sorusuna, “Benim için problem yok. İnsanlar istediğini düşünmekte özgür." ifadelerini kullandı.