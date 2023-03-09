Messi'nin ekibi PSG Bayern'e direnemedi! Alman devi 2-0 kazandı, Messi'nin hasretini 8 yıla çıkardı

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda heyecan sürüyor. Son 16 Turu'nun sonucu en çok merak edilen eşleşmesinde Bayern Münih ile PSG rövanş mücadelesinde karşı karşıya geldiFransa'da oynanan ilk maçı Bavyera ekibi Kingsley Coman'ın golüyle 1-0 kazanırken, maçın ikinci ayağında da kazanan 2-0'lık skorla Bayern oldu.

ÜST TURA YÜKSELDİLER

Choupo-Moting ve Gnabry'nin golleriyle sonuca giden Julian Nagelsmann'ın ekibi, toplamda 3-0'lık skora ulaşarak çeyrek finale yükseldi.

2 GOLE VAR MÜDAHALESİ

Öte yandan Bayern Münih'te 52. dakikada Choupo-Moting, 90+4. dakikada ise Sadio Mane'nin golleri VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

KABUS...

Son 7 sezonda transfere 1 milyar Euro'nun üzerinde bonservis harcayan PSG, bu 7 sezonun 5'inde Şampiyonlar Ligi çeyrek final aşamasını göremedi. 12/13, 13/14, 14/15, 15/16'da çeyrek final, 16/17, 17/18, 18/19'da Son 16 Turu, 19/20'de final, 20/21'de yarı final oynayan PSG, 21/22 ve 22/23'te Şampiyonlar Ligi'ne veda etti, Avrupa'nın en büyüğü olma hayalini bu sezon da gerçekleştiremedi.

MESSİ'NİN HASRETİ 8 YILA YÜKSELDİ

Arjantinli süperstar Messi, PSG'yle üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti. Yıldız solak, 8 yıldır Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşamıyor.



