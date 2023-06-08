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Messi'nin transferi sonrası akılalmaz artış! Inter Miami bir anda ünlü oldu...

08.06.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den (PSG) ayrılan Arjantinli Lionel Messi, kariyerini ABD Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami'de sürdüreceğini açıkladı. Messi'nin transfer haberi sonrası Inter Miami'nin Instagram takipçi sayısı kısa sürede 3 milyon arttı.

Messi'nin transferi sonrası akılalmaz artış! Inter Miami bir anda ünlü oldu...
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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İspanyol basınına konuşan 35 yaşındaki yıldız futbolcu, "Inter Miami'ye katılacağım. Barcelona'ya dönmeyi gerçekten çok istiyordum, böyle bir hayalim vardı. Ancak iki yıl önce yaşananlardan sonra, geleceğimi başkasının ellerine bırakmak ve aynı duruma düşmek istemedim. Kendimi ve ailemi düşünerek kararımı vermek istedim." ifadelerini kullandı.

"OYUNCU SATMALARINDAN YA DA MAAŞLARI DÜŞÜRMELERİNDEN SORUMLU OLMAK İSTEMEDİM"

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La Liga'nın Barcelona'ya transferine yeşil ışık yaktığına dair haberler duyduğunu belirten Messi, "Yine de çok fazla şey eksikti. Oyuncu satmalarından ya da maaşları düşürmelerinden sorumlu olmak istemedim. Yorulmuştum." şeklinde görüş belirtti.

"MESELE HİÇBİR ZAMAN PARA OLMADI"

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Kararında maddi endişelerin etkili olmadığını savunan Messi, "Mesele hiçbir zaman para olmadı. Öyle olsaydı Suudi Arabistan'a ya da başka bir yere giderdim." dedi.

Inter Miami takımı da sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımıyla Messi'nin transferini duyurdu.

KISA SÜRE İÇİNDE MİLYONLAR AKIN ETTİ

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