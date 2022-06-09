Messi, Ronaldo işine baksın! Serdar Dursun hepsini solladı...

UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci maçlar sonunda gol krallığı sıralamasında zirvede Serdar Dursun yer aldı.
Litvanya karşısında 2 gol kaydeden Serdar Dursun, Faroe Adaları maçında da 1 gol kaydederek Milli takımımıza katkı sağlamıştı. Toplamda 3 gole ulaşan Serdar Dursun Erling Haaland'la zirveyi paylaştı.
Serdar Dursun'un 3 gole 115 dakikada ulaşmasının yanında Erling Haaland'ın ise aynı gol sayısına 140 dakikada ulaşması dikkat çekti.
Öte yandan UEFA Uluslar Ligi'nde Kerem Aktürkoğlu da yaptığı 2 asistle zirve yarışında yer aldı.
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