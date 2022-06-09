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  4. Messi, Ronaldo işine baksın! Serdar Dursun hepsini solladı...

Messi, Ronaldo işine baksın! Serdar Dursun hepsini solladı...

09.06.2022 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serdar Dursun, UEFA Uluslar Ligi'nde tamamlanan 2. maçlar sonunda gol krallığında zirvede yer aldı. Taraftarlar bu olayın ardından sosyal medyada yüzlerce tweet attı. Messi ve Ronaldo ile Serdar Dursun'u esprili bir şekilde kıyaslayan Fenerbahçeli taraftarlar, Serdar Dursun'un şu an için ikisinden de iyi olduğunu ifade etti.

Messi, Ronaldo işine baksın! Serdar Dursun hepsini solladı...
Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci maçlar sonunda gol krallığı sıralamasında zirvede Serdar Dursun yer aldı.

Litvanya karşısında 2 gol kaydeden Serdar Dursun, Faroe Adaları maçında da 1 gol kaydederek Milli takımımıza katkı sağlamıştı. Toplamda 3 gole ulaşan Serdar Dursun Erling Haaland'la zirveyi paylaştı.

Serdar Dursun'un 3 gole 115 dakikada ulaşmasının yanında Erling Haaland'ın ise aynı gol sayısına 140 dakikada ulaşması dikkat çekti.

Öte yandan UEFA Uluslar Ligi'nde Kerem Aktürkoğlu da yaptığı 2 asistle zirve yarışında yer aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Fenerbahçe Futbol Kulübü Lionel Messi Türkiye Milli Futbol Takımı Serdar Dursun
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